Sunderland obtient le prêt de Kevin Danso

Kevin Danso (27 ans) file du côté de Sunderland sous la forme d’un prêt sec. Roberto De Zerbi ne comptait pas vraiment sur lui cette saison, après un exercice où le défenseur central autrichien a du mal à s’adapter.

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We are delighted to confirm the signing of Kevin Danso on a season-long loan from Tottenham Hotspur! ✍️🇦🇹 pic.twitter.com/h3vxyc6jFh — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2026

Il avait coûté 25 M€ aux Spurs l’été dernier, eux qui l’ont recruté de Lens. Il sera dirigé chez les Blackcats par Régis Le Bris et retrouvera Florian Ghisolfi. Le directeur sportif français l’avait fait venir chez les Sang et or.