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Sunderland obtient le prêt de Kevin Danso

Par Maxime Barbaud
1 min.
Kevin Danso avec Tottenham @Maxppp

Kevin Danso (27 ans) file du côté de Sunderland sous la forme d’un prêt sec. Roberto De Zerbi ne comptait pas vraiment sur lui cette saison, après un exercice où le défenseur central autrichien a du mal à s’adapter.

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Il avait coûté 25 M€ aux Spurs l’été dernier, eux qui l’ont recruté de Lens. Il sera dirigé chez les Blackcats par Régis Le Bris et retrouvera Florian Ghisolfi. Le directeur sportif français l’avait fait venir chez les Sang et or.

Pub. le - MAJ le
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