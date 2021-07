OM : visite médicale ce samedi pour Cengiz Ünder

Tout s'agite pour les supporters de l'Olympique de Marseille ces dernières heures. Si Konrad de la Fuente (Barça) et Gerson (Flamengo) ont déjà rejoint les rangs de l'écurie olympienne, Pau Lopez et Cengiz Ünder (AS Rome) vont très bientôt les imiter, et ce alors que Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) est définitivement un joueur de l'OM.

D'après les informations de La Provence, l'ailier international turc de 23 ans est même arrivé ce samedi matin sur la Canebière, sur les coups de 11h. Cengiz Ünder a ensuite passé la traditionnelle visite médicale dans l'après-midi. De quoi régler les derniers détails pour boucler le prêt avec option d'achat (9 M€) du joueur déjà prêté à Leicester en 2020-2021 par le club de la Louve.