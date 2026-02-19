Menu Rechercher
Panathinaïkos : ça vire au ridicule pour Rafael Benítez

Par Allan Brevi
Rafa Benítez coach d'Everton @Maxppp

Arrivé en octobre dernier au Panathinaïkós, Rafael Benítez pourrait déjà vivre une fin d’aventure prématurée en Grèce. Selon le Daily Mail, l’ancien coach de Liverpool est sur la sellette après un début de mandat décevant : seulement 13 victoires en 25 matchs et une équipe engluée à la 5e place du championnat. Si le club n’était que 7e à son arrivée, l’écart avec les places qualificatives pour la Ligue des Champions s’est creusé, et les résultats peinent à convaincre.

En effet, l’Espagnol n’aurait plus que deux matchs pour sauver sa tête, avec des échéances face au Viktoria Plzen en Ligue Europa puis l’OFI Crète en championnat. En cas de limogeage, un remplaçant serait déjà ciblé : Igor Bišćan, ancien joueur du club. Ironie du sort, le Croate faisait partie de l’effectif des Reds lors de la mythique campagne de Ligue des Champions 2005.

