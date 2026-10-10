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Ligue 1

LOSC : Tiago Santos évacué sur civière face au Havre

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
tiago santos @Maxppp
Lille 1-0 Le Havre

Ce samedi, le LOSC reçoit Le Havre avec la ferme ambition de s’emparer provisoirement de la tête du classement de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Dogues qui voulaient confirmer leur bonne dynamique sous Davide Ancelotti et mettre la pression sur leurs concurrents directs. Au bout de cinq minutes de jeu, les Nordistes ont fait le plus dur avec l’ouverture du score précoce de Dilane Bakwa. Cependant, la soirée a rapidement été entachée par une mauvaise nouvelle pour les Lillois et Tiago Santos.

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Déjà victime d’une rupture des ligaments croisés il y a deux ans, le latéral portugais a cette fois subi un très vilain tacle de Richardson, dont le tacle a attrapé la jambe de son adversaire qui était solidement plantée dans le sol. Hurlant de douleur et réclamant immédiatement l’intervention des soigneurs, il a dû quitter la pelouse sur une civière, remplacé par Maxima Goffi. Un immense coup dur pour le LOSC, d’autant plus que l’arbitre n’a même pas jugé bon d’infliger un carton jaune à Richardson sur cette action dangereuse qui laisse craindre une nouvelle grave blessure pour le défenseur de 24 ans.

Pub. le - MAJ le
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