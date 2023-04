Real Madrid : Vinícius Júnior s’en prend à l’arbitrage et la Liga

Le courant passe mal entre Vinícius Júnior et l’arbitrage espagnol. Et c’est un euphémisme. Rare éclaircie madrilène mardi soir, lors de la claque infligée par Girona au Real Madrid (4-2), le Brésilien s’est montré irascible pendant, et même après la rencontre. Sur son compte Twitter, le joueur de 22 ans a réagi ironiquement au carton jaune dont il a écopé à la 37e minute de jeu.

La suite après cette publicité

«Vinícius Jr était allongé au sol et le joueur de Gérone lui a tiré dessus avec un ballon. Vini s’est plaint et a reçu un carton jaune. L’adversaire : rien», a tweeté le média Mundo do Bola, avant que le Brésilien n’enchérisse : «C’est la Liga», a-t-il commenté avec une pointe de sarcasme pour manifester sa résignation et son impuissance. Avec ce nouvel avertissement, Vinícius en totalise désormais 9 cette saison, soit déjà plus que Karim Benzema sur l’ensemble de sa carrière en Liga.

À lire

Real Madrid : l’avenir d’Andriy Lunin s’assombrit