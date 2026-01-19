LdC : le groupe du Real pour la réception de Monaco avec plusieurs grands absents

La Ligue des Champions est de retour. Alors que le PSG a l’occasion de valider sa qualification sur la pelouse du Sporting, mardi soir, l’AS Monaco défiera dans le même temps le Real Madrid pour un choc au sommet. Pour cette rencontre, le club madrilène, qui est revenu à un petit point du Barça en championnat, vient d’ailleurs de communiquer son groupe.

Une liste où ne figurent pas Rodrygo, Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Mendy et Carreras. En revanche, Kylian Mbappé sera bien là face à son club formateur, tout comme Bellingham, Camavinga ou encore Vinicius Jr, qui aura une belle opportunité de se racheter après avoir été copieusement sifflé par le Bernabéu lors de la victoire des siens contre Levante.