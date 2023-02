Chelsea a déjà trouvé un club à Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

Chelsea a de l’argent et pas de temps. L’été dernier, les nouveaux propriétaires ont investi 284 millions d’euros pour se renforcer avec notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana, Raheem Sterling ou Marc Cucurella. Mais les résultats n’ont pas été à la hauteur et Thomas Tuchel a été viré début septembre. Choisi pour lui succéder, Graham Potter a déjà tenu un peu plus longtemps. Pourtant, la presse anglaise dresse chaque semaine la liste de ses remplaçants potentiels. Il faut dire que les Londoniens pointent à une triste neuvième place au classement en championnat (30 points).

La nouvelle direction veut se séparer de PEA

On est donc à des années-lumière de l’objectif fixé par Todd Boelhy et ses équipes, à savoir concurrencer Manchester City et Liverpool. Enfin pour les Reds (10es, 29 points), on peut dire que Chelsea bataille avec eux dans le ventre mou du classement. Cet hiver, les Blues ont donc encore fait sauter la banque pour tenter d’inverser la tendance en recrutant notamment Benoît Badiashile, Mykhaïlo Mudrick, João Félix (prêt), Malo Gusto (prêté à l’OL) ou encore Enzo Fernandez. Dans le même temps, on a appris que la nouvelle direction était mécontente de certains éléments et qu’elle était même prête à s’en séparer.

À lire

Divorce acté entre Pierre-Emerick Aubameyang et Chelsea ?

Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella ont été cités. Mais les deux joueurs devraient finir la saison dans la capitale anglaise. Ce qui n’est pas forcément le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. Fortement désiré par Tuchel, le Gabonais a été sacrifié par le Barça l’été dernier. Après seulement six mois en Catalogne, il a été vendu afin que les Culés puissent renflouer leurs caisses. D’autant que Memphis Depay ne souhaitait pas partir. PEA, lui, a accepté de s’en aller, car il n’aurait été que la doublure de Robert Lewandowski dans l’esprit de Xavi. Six mois après son départ d’Arsenal et son arrivée en Espagne, l’ancien joueur de l’ASSE a donc retrouvé Londres. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

La suite après cette publicité

Le LAFC négocie avec Chelsea

Tuchel s’en est allé très vite et Potter ne lui a fait aucun cadeau. D’ailleurs, depuis le retour de la trêve liée au Mondial, Aubameyang n’a été titulaire qu’une seule fois lors de ses cinq apparitions avec Chelsea. Samedi, il a été exclu de la liste des joueurs retenus pour jouer la Ligue des Champions avec les Blues. Le coup de grâce pour l’avant-centre (17 matches, 10 titularisations, 3 buts et 2 assists), clairement invité à s’en aller. Mais où ? Malgré l’intérêt de l’AC Milan et du FC Barcelone, qui ne pouvait pas l’accueillir, car il a déjà joué pour eux cette saison et qu’il ne peut pas être inscrit dans un club pour la deuxième fois consécutive selon le règlement de la RFEF; le mercato est terminé dans bon nombre de championnats européens.

Mais il n’est pas fermé partout. Selon Relevo, la MLS fait les yeux doux à PEA. Le Los Angeles FC négocie actuellement avec Chelsea afin d’obtenir le transfert du Gabonais. Et d’un point de vue réglementaire, cela ne devrait a priori pas poser de problème. Bien que les joueurs ne puissent jouer que pour deux clubs au cours d’une saison, Aubameyang pourrait évoluer en MLS, puisque la nouvelle saison va débuter là-bas dans les prochains jours. Il reste à savoir si ce nouveau challenge pourra séduire Pierre-Emerick Aubameyang, dont le LAFC souhaite faire sa nouvelle tête d’affiche après le départ de Gareth Bale.