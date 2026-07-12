Mercato : Adrien Rabiot est au cœur d’un immense bras de fer entre l’AC Milan et Naples

Alors qu’il est en train de réaliser une Coupe du Monde 2026 exceptionnelle avec l’équipe de France, Adrien Rabiot voit son avenir en club devenir l’un des dossiers chauds du mercato estival. Titulaire à cinq reprises avec les Bleus dans la compétition, le milieu de terrain tricolore a encore impressionné lors de la victoire face au Maroc, où il a parfaitement maîtrisé l’entrejeu aux côtés de Manu Koné. Avant d’affronter l’Espagne en demi-finale mardi, avec l’objectif de disputer une troisième finale mondiale consécutive pour la France, Rabiot continue de mettre tout le monde d’accord. Auteur d’une passe décisive dans ce Mondial et déjà performant avec l’AC Milan cette saison avec 6 buts et 5 passes décisives, le Français s’est imposé comme un élément majeur du projet milanais. Mais l’avenir de son entraîneur Massimiliano Allegri, désormais sur le banc de Naples, pourrait bien redistribuer les cartes.

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Arrivé à l’AC Milan l’été dernier en provenance de l’Olympique de Marseille pour retrouver Allegri, Adrien Rabiot se retrouve à présent au centre d’un possible duel entre les deux clubs italiens. Selon la Gazzetta dello Sport, une discussion importante a d’ailleurs eu lieu récemment à Boston entre le joueur et sa mère Véronique Rabiot, également agente du milieu français. Profitant d’une demi-journée de repos accordée aux joueurs de Didier Deschamps, la famille Rabiot s’est retrouvée dans un restaurant afin d’évoquer les différentes possibilités pour l’avenir. Une réunion stratégique, même si le joueur aurait indiqué qu’il ne prendrait aucune décision avant la fin de son parcours au Mondial. Pour l’heure, aucune volonté de rupture avec Milan ne se dégage, alors que son contrat court jusqu’en 2028.

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Le clan Rabiot hésite

Mais la situation reste particulièrement suivie en Italie, notamment du côté de Naples. Massimiliano Allegri, qui connaît parfaitement Rabiot pour l’avoir dirigé à la Juventus puis à Milan, souhaiterait retrouver son ancien joueur et renforcer son milieu de terrain. Le contexte pourrait ainsi jouer en faveur du Napoli, deuxième de Serie A et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, contrairement aux Rossoneri qui ont manqué cet objectif après une saison décevante. Pourtant, du côté de Milan, le message est clair : personne ne souhaite se séparer de l’un de ses joueurs les plus réguliers de la saison 2025-2026. Le propriétaire de RedBird considère Rabiot comme un élément essentiel du futur projet milanais, tout comme Ruben Amorim, qui apprécie énormément son profil. Le technicien portugais lui aurait d’ailleurs déjà réservé un rôle précis dans son système en 3-4-2-1, davantage comme milieu défensif capable de couvrir et d’imposer son impact physique, toujours selon le média italien.

Pour l’instant, l’AC Milan ferme donc totalement la porte à un départ et ne compte pas faciliter les plans de Naples. Gerry Cardinale garde le dernier mot sur les dossiers importants et ne souhaite pas être mis sous pression, même si une offre exceptionnelle pourrait éventuellement faire évoluer la situation. En parallèle, Milan doit gérer d’autres dossiers au milieu avec les possibles départs de Samuele Ricci et Ruben Loftus-Cheek, tandis que Luka Modric n’a pas encore tranché son avenir. Entre la proximité de Rabiot avec plusieurs cadres milanais comme Mike Maignan, Christopher Nkunku ou encore Youssouf Fofana, et l’appel du projet napolitain porté par Allegri, le feuilleton est loin d’être terminé. Mais pour l’instant, le Français reste concentré sur son immense défi avec les Bleus avant de se pencher sur son avenir.