Stade Brestois 29 : la bonne pioche Martin Satriano

L'Inter, fournisseur officiel du Stade Brestois 29. Après le milieu de terrain Lucien Agoumé (20 ans), arrivé en prêt l'été dernier, le club breton a accueilli l'attaquant Martin Satriano (21 ans) cet hiver en provenance de l'écurie milanaise, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2027. Un prêt sec là aussi. Et pour l'heure, les pensionnaires du Stade Francis-Le Blé n'ont pas à s'en plaindre.

Titulaire à deux reprises en Ligue 1 (4 apparitions au total), l'Uruguayen, qui était apparu 4 fois en Serie A avec les Nerazzurri en première partie de saison, a marqué à chaque fois. Un doublé contre Troyes (4-1, 24e journée) et un but à Reims (1-1, 25e journée). De véritables buts d'attaquants. Pour le plus grand bonheur de Michel Der Zakarian. « J’aime tout sur ce but, il fait un beau contrôle de l’extérieur du pied et il enroule plat du pied, elle est bien appuyée, c’est le lot des bons attaquants de savoir se situer et de savoir où ils sont », a confié ce dernier à propos de l'égalisation de son n° 11 à Auguste-Delaune (1-1) dimanche contre le Stade de Reims.

La Celeste en ligne de mire

Des réalisations qui rapportent surtout des points à son équipe et valident donc le pari pris en janvier. «Nous avons choisi la Ligue 1 parce qu'elle pouvait énormément me faire grandir. Je me suis senti très à l'aise en pointe», a-t-il récemment expliqué à la radio uruguayenne Sport 890, alors qu'il disposait également d'une option en Serie A, à Cagliari. Son adaptation en France parfaitement réussie, le natif de Montevideo, révélé au Nacional, a un autre énorme objectif en tête : intégrer la sélection celeste, avec laquelle il a déjà été préconvoqué en janvier 2022.

«Ç'a été une fierté d'être dans la liste des réservistes. Je sais que ma carrière ne fait que commencer et que j'ai beaucoup à donner. Venir jeune en Europe m'a permis de grandir comme personne et j'ai beaucoup appris en travaillant avec l'équipe première de l'Inter. Suarez et Cavani sont deux monstres, j'adorerais pouvoir jouer avec les deux», a-t-il assuré. Brest, actuel 12e du championnat bien parti dans l'opération maintien, espère bien pouvoir continuer à capitaliser sur la motivation et le flair de sa recrue Martin Satriano.