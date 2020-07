Serie A : l'Atalanta dépasse l'Inter, l'AS Roma reprend son bien

Suite de la 31e journée de Serie A. Après la victoire du Napoli contre le Genoa, quatre autres matches étaient au programme. Assurée de finir dans le top 4, l’Atalanta se bat désormais pour tenter de figurer sur le podium. Et c’est chose faite, en attendant le match de l’Inter. Grâce à une résiliation de Toloi et une autre de Muriel en fin de match, le club de Bergame s’impose 2-0 et compte désormais deux points d’avance sur les Nerazzurri et deux de retard sur la Lazio.

De son côté, l’AS Roma, qui s’était fait chiper la 5e place par le Napoli, a repris son bien en disposant de Parme 2 buts à 1. Enfin, dans le bas du classement, le Torino a fait la belle affaire de la soirée en dominant largement Brescia (3-1). Les partenaires de Sirigu prennent leurs distances avec la zone rouge (+7 points). Quant au club de Balotelli, il reste 19e, à sept longueurs du premier non relégable.

Les résultats de la soirée :