Le courtisé Brahima Diarra va prolonger avec Huddersfield

Une juste récompense. Depuis qu'il a quitté la France et l'AC Boulogne-Billancourt en 2019 pour rejoindre Huddersfield Town (D2 anglaise), Brahima Diarra (18 ans) gravit les échelons à une vitesse détonante. Rapidement, ce milieu de terrain offensif (1,78m) est passé des U17 aux U23, impressionnant tout son monde outre-Manche. Et alors que le Francilien nous avait confié s'être fixé l'objectif de faire ses débuts en pros lors de l'exercice 2020-2021, il a pu cocher cette case en entrant en jeu le 12 décembre 2020 contre Bournemouth en Championship puis en FA Cup, le 9 janvier dernier, face à Plymouth Argyle. L'ascension fulgurante de Brahima Diarra a en tout cas pleinement convaincu la direction des Terriers de lui maintenir sa confiance sur le long terme.

Selon nos informations, le jeune milieu tricolore va prolonger son contrat d'un an, soit jusqu'en juin 2024, avec Huddersfield Town dans les prochains jours. Le clan du Francilien, également passé par Ivry et Montrouge chez les jeunes, a en effet trouvé un accord avec le board du dernier 20ème de Championship ces dernières heures. Le très talentueux Brahima Diarra, souvent comparé à N'Golo Kanté pour son très gros volume de jeu, va pouvoir continuer à s'épanouir dans le nord du Royaume de Sa Majesté, du côté du John Smith’s Stadium, et ce alors qu'il disposait d'offres de clubs de Premier League et de clubs français. Pour le plus grand bonheur d'Huddersfield.