Nampalys Mendy révèle les deux joueurs qui l’ont impressionné le plus

Actuellement du côté de Watford, Nampalys Mendy a joué avec et contre des joueurs spéciaux. Que cela soit avec le Sénégal, Nice, Leicester ou encore Lens, le milieu sénégalais de 33 ans a foulé la pelouse avec des joueurs qui l’ont choqué comme Hatem Ben Arfa, sur lequel Mendy a été particulièrement dithyrambique à notre micro. Interrogé par nos soins sur les joueurs qui lui ont posé le plus de difficulté lorsqu’il a eu à les affronter, le vainqueur de la CAN 2021 n’a pas hésité à parler d’Eden Hazard et Paul Pogba :

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«Eden Hazard, c’était abusé. Il faisait ce qu’il voulait. Après, c’est Pogba. Je jouais dans l’entrejeu contre lui, c’était dur (rires). En plus, il dégage une aura. Tu vois dans les mangas, dans Hunter x Hunter, ils ont des auras. Pogba, c’est ça. Il dégage quelque chose. Tu sais qu’il est spécial. Comment il est grand, large et technique à la fois. En fait, sa technique est choquante par rapport à son corps. Sa fin de carrière ? C’est vraiment dommage mais il a marqué l’histoire.» L’entretien intégral est disponible ce mardi sur notre site.