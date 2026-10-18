Le Havre, Didier Digard : "La situation est préoccupante"

Didier Digard n’a pas caché son inquiétude après la défaite du Havre face à Auxerre (1-3), lors de la 7e journée de Ligue 1. Malgré une bonne entame de match, les Normands ont progressivement reculé et laissé trop d’espaces à leurs adversaires. « L’entame de match est bonne, mais on n’a pas su continuer à créer du danger. On a commencé à douter et on a reculé, beaucoup trop. On leur a laissé beaucoup trop de place pour jouer. Derrière, on a eu la sanction qu’on mérite », a regretté l’entraîneur havrais. Lucide, il reconnaît que son équipe a livré une prestation en deçà de ses standards depuis le début du championnat : «on a fini par faire un match en dessous de ce qu’on a fait jusqu’ici, depuis le début du Championnat. Peut-être que ça va montrer que la moindre fois où on est moins bien, on a des adversaires bien au-dessus face à nous.»

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La situation est d’autant plus préoccupante que Le Havre s’apprête à affronter deux gros morceaux, l’OM le 25 octobre puis le PSG le 30. « Il faut être réaliste, on fait face à une situation préoccupante avant d’affronter deux très gros adversaires. Il y a vraiment peu de motifs de satisfaction aujourd’hui », a reconnu Digard, qui assume également sa part de responsabilité dans les difficultés de son groupe : «je pense que l’enjeu a inhibé le groupe ce soir, mais c’est à moi de mieux gérer la température. J’ai merdé là-dessus. Les mecs se sont réunis pour discuter de tout ça, par envie de bien faire, mais j’aurais dû beaucoup mieux les cadrer pour leur enlever cette pression, justifiée au vu du classement et des résultats. » Malgré ce constat sévère, le technicien havrais veut croire en une réaction de ses joueurs : « On doit affronter cette situation, parce qu’on s’y est mis tous seuls, et aussi par respect pour nos supporters qui n’arrêtent pas de nous soutenir. Maintenant, il va falloir créer la surprise.»