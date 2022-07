Joan Laporta justifie la stratégie financière du Barça

La suite après cette publicité

Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski, Franck Kessié ou encore dernièrement Jules Koundé, le FC Barcelone, qui pourrait accueillir d'autres renforts, est inarrêtable sur ce mercato estival ! Une attitude extrêmement offensive sur le marché qui interroge plus d'un observateur, notamment après les multiples déclarations de la direction barcelonaise sur l'état inquiétant des finances du club. Interrogé à ce sujet lors de la tournée du club aux États-Unis, Joan Laporta, le président des Blaugranas, a tenu à clarifier la stratégie du dernier deuxième de la Liga, en revenant notamment sur les demandes faites aux joueurs concernant leur salaire. «Le club a une masse salariale 40% plus élevée que celle de nos concurrents. Nous devons réduire cela et ce n’est pas facile. Mais les joueurs dont nous parlons - qui ont subi des réductions de salaire - aiment tous le Barça. Ils ont réduit leurs salaires pour l’amour du club. Tous les joueurs, nouveaux et anciens, comprennent les contraintes. Et ils veulent être des artistes qui ramènent Barcelone», a ainsi déclaré le boss catalan auprès de CBS Sport avant de poursuivre.

«Ils sont conscients qu’ils peuvent faire partie de l’une des périodes les plus somptueuses de l’histoire du club. Pour moi, les joueurs que nous avons signés cet été sont des investissements et non des dépenses. Et nos acteurs existants le comprennent parfaitement. Les nouvelles recrues ajustent leurs salaires à la nouvelle structure que nous avons créée et tout ce que nous demandons, c’est que l’équipe actuelle, dans la mesure du possible, fasse de même. Les gens en dehors du club n’ont pas toutes les informations. Nous devons agir de cette façon ou le club disparaîtra probablement. Nous ne voulons pas prendre de risque avec le club. Au contraire. J’adore Barcelone. Donc vous pouvez imaginer, je ne prends aucune décision qui risque l’avenir du club et nos 122 ans d’histoire. Il sera très difficile pour quiconque de nuire au club avec moi en tant que président parce que je suis ici pour protéger Barcelone. Nous avons été si courageux dans les moments difficiles et je sais que les fans croient en nous. Je ressens la confiance des fans et ce que je veux faire, c’est ramener les moments somptueux de ma première période en tant que président».