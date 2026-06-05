Liverpool va gâter Iraola avec plusieurs recrues cadeaux

Après le départ de Jürgen Klopp, Liverpool a confié les clés de l’équipe fanion à Arne Slot. Malgré de gros investissements sur le mercato, le Néerlandais, qui a remporté la Premier League l’an dernier, a été remercié après seulement deux ans au club. Les pensionnaires d’Anfield espèrent qu’Andoni Iraola tiendra plus longtemps. C’est lui que les Anglais ont choisi de nommer hier à la tête des Reds. « Le Liverpool FC confirme qu’Andoni Iraola a conclu un accord pour devenir le nouvel entraîneur principal du club en vue de la saison 2026-2027. À 43 ans, il prendra les rênes à Anfield pour succéder à Arne Slot, qui a quitté les Reds samedi. Iraola arrive après trois saisons impressionnantes en Premier League avec l’AFC Bournemouth, qu’il a mené en Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire grâce à une sixième place au classement le mois dernier », pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

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Dans la foulée, le nouvel homme fort du LFC a livré ses premières impressions. « Je suis vraiment très enthousiaste. Parce que, évidemment, vous connaissez Liverpool, vous savez que c’est un grand club, un club immense, l’un des plus grands au monde. Mais en ressentant l’atmosphère et en comprenant un peu mieux ce club, j’ai toujours pensé que c’était un club spécial. Il ne faut pas grand-chose pour être attiré par Liverpool. Liverpool, c’est Liverpool. Mais évidemment, l’ambiance, les supporters, le club, les joueurs, l’opportunité d’entraîner des joueurs de haut niveau, la possibilité de se battre pour des titres… Je pense qu’il n’y a rien de plus attrayant. C’est rare. Alors, j’ai vraiment hâte de commencer.» La presse britannique a aussi hâte de le voir à l’œuvre sur le banc des Reds après avoir été très bon à Bournemouth. Pour l’aider dans sa mission, les dirigeants des Reds comptent lui offrir quelques cadeaux de bienvenue cet été durant le mercato.

Iraola va voir des renforts

Depuis quelques semaines, le nom de Yan Diomandé est cité. Bien que concurrencé par le PSG, Liverpool a ses chances pour le joueur de Leipzig. Autre piste suivie selon le Liverpool Echo : celle menant à Bradley Barcola (PSG). Le média anglais avance aussi le nom de Crysencio Summerville. Le joueur de West Ham est aussi suivi par l’AC Milan et Aston Villa. Selon The Athletic, les Reds ont leurs chances puisque les Hammers doivent vendre le joueur après leur relégation en Championship. Autre bonne nouvelle pour les Anglais, le Bayern Munich a jeté l’éponge pour Kennet Eichhorn. Selon Bild, les Bavarois jugent son prix (20 M€) trop haut. Une aubaine pour les Reds qui sont séduits par son profil.

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Dans l’entrejeu, Adam Wharton (Crystal Palace), Aurélien Tchouameni (Real Madrid) et Lamine Camara (Monaco) sont appréciés. Mais The Sun indique qu’Iraola a une préférence pour Alex Scott, qu’il a dirigé à Bournemouth. D’autres Cherries sont aussi dans son viseur. Le LE évoque Marco Senesi. Un joueur qui semble pourtant promis à Tottenham. Liverpool, qui doit compenser le départ libre d’Ibrahima Konaté, serait dans le coup. Idem pour Tyler Adams et Rayan. Le Brésilien a fait sensation à Bournemouth. Pour lui, il faudra payer 100 M€, soit le montant de sa clause libératoire. Quoi qu’il en soit, Liverpool va gâter son nouveau coach, qui devra aussi réussir à tirer le meilleur des recrues de 2025 payées à prix d’or, dont Alexander Isak et Florian Wirtz. Le travail commence.