The Best 2022, Algérie : Djamel Belmadi a soutenu le Maroc

Cette année, la sélection marocaine a brillé lors de la Coupe du Monde au Qatar. Lors de la cérémonie des trophées FIFA The Best 2022, plusieurs Marocains étaient nommés dans la catégorie. Yassine Bounou, brillant avec Séville en Liga et héroïque avec le Maroc au Mondial, était en lice pour le trophée de meilleur gardien alors que Walid Regragui était dans le TOP 10 des meilleurs sélectionneurs. Et si les deux hommes n’ont pas remporté le trophée final, ils ont eu le soutien de son voisin : l’Algérie.

Le sélectionneur Djamel Belmadi a en effet voté pour Yassine Bounou pour le trophée de meilleur gardien puis Martinez et Ederson. Pour les entraineurs, il a aussi choisi Walid Regragui en premier puis Scaloni et Ancelotti. Le coach algérien a également placé Mohamed Salah en tant que 2e meilleur joueur du monde. L’Afrique à l’honneur.

