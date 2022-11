Maroc : Amine Salama pré-convoqué pour le Mondial

Mais où s'arrêtera Amine Salama ? Véritable révélation de ce début de saison avec Angers, le tout jeune attaquant a montré tout son talent sur le front de l'attaque dans une équipe souvent en difficulté. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive depuis le début de saison, celui qui était en D5 amateur il y a encore un peu plus d'un an vit un rêve éveillé. Et cela pourrait peut-être continuer.

La suite après cette publicité

En effet, selon nos informations, le joueur d'1m92 a été pré-convoqué par le Maroc pour participer à la Coupe du monde. Marocain d'origine, Amine Salama a donc tapé dans l'œil du nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui qui a donc décidé d'inscrire son nom dans la pré-liste. De quoi permettre au joueur de rêver encore un peu plus de la Coupe du monde alors que le Maroc peine à trouver son grand attaquant.