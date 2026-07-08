Equipe de France : ce que risque vraiment la sénatrice du Paraguay après ses propos racistes sur Mbappé

Après les propos racistes visant Kylian Mbappé et le signalement effectué par la Fédération française de football auprès du parquet, une question se pose désormais autour des suites judiciaires possibles pour la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. L’élue est visée par une procédure en France après avoir publié des messages contenant des insultes racistes envers le capitaine des Bleus, dans le contexte de l’élimination du Paraguay face à la France en 8es de finale de la Coupe du Monde 2026. Si la justice française estime avoir une compétence dans ce dossier puisque la victime est française, la procédure pourrait rapidement se heurter à plusieurs obstacles liés au statut de la sénatrice et aux relations judiciaires internationales.

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Dans les faits, une condamnation en France apparaît toutefois difficile à mettre en œuvre. Les autorités paraguayennes devraient notamment accepter de coopérer avec la justice française et éventuellement lever une immunité parlementaire dont pourrait bénéficier Celeste Amarilla. « Il est fort probable que cette femme ne comparaisse jamais devant un juge français pour ces faits », estime un avocat spécialiste de ces questions dans les colonnes de RMC. L’élue paraguayenne pourrait néanmoins être exposée à une interpellation si elle se rendait sur le territoire français. Un juge pourrait alors décider d’une mise en examen, sans que la procédure aille nécessairement plus loin. Théoriquement, les faits qui lui sont reprochés pourraient lui faire encourir jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.