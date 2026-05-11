Mercato LOSC : Nabil Bentaleb tient deux options pour son avenir

Son absence s’est fait cruellement ressentir. Redevenu un élément absolument indispensable du système de Bruno Genesio cette saison, avec un bilan de 25 matchs, 2 buts, 2 passes décisives et une activité de tous les instants dans l’entrejeu, Nabil Bentaleb a dû observer un coup d’arrêt. Éloigné des terrains durant trois rencontres suite à une petite opération sans gravité, l’international algérien a manqué à son équipe. Sans son patron, le club nordiste a parfois patiné, concédant deux matchs nuls face à l’OGC Nice (0-0) et au Havre (1-1), tout en arrachant une courte victoire sur la pelouse du Paris FC (0-1).

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Mais l’homme fort des Dogues est de retour aux affaires. Le milieu de 31 ans a été relancé par son entraîneur dès le retour des vestiaires au Stade Louis-II, participant activement au précieux succès décroché sur le Rocher face à l’AS Monaco (0-1). Un retour savouré par le principal intéressé, qui a tenu à partager sa satisfaction sur son compte Instagram avec un message résolument tourné vers l’ultime échéance de la saison. L’Algérien s’est dit heureux d’avoir retrouvé les terrains avec une victoire importante à la clé, donnant rendez-vous aux supporters ce dimanche à domicile pour la grande "finale". Pressenti pour être titulaire face à l’AJ Auxerre, il aura pour mission d’aider les siens à valider un ticket direct pour la prochaine Ligue des Champions.

Plusieurs clubs font les yeux doux à Bentaleb

Viendra ensuite le temps de se poser et de réfléchir à la suite à donner à sa carrière, un dossier qui s’annonce brûlant. Libre de tout contrat au 30 juin prochain, le natif de Wazemmes, qui garde toujours le rêve de disputer la Coupe du Monde 2026 avec l’Algérie, se retrouve à la croisée des chemins avec deux options concrètes sur la table. D’un côté, la stabilité : le LOSC a d’ores et déjà formulé une proposition de prolongation pour conserver son taulier. De l’autre, les sirènes de l’étranger.

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Fort de son expérience, de la grande régularité de ses performances et de son statut très avantageux d’agent libre, Nabil Bentaleb suscite énormément de convoitises. Selon nos informations, la Turquie lui fait les yeux doux. Le Besiktas, par le biais d’intermédiaires proches du club, a déjà approché l’entourage du joueur, tandis qu’un autre gros club turc est également sur les rangs. La bataille s’annonce internationale puisque deux formations saoudiennes et une écurie qatarie sont aussi sur le coup pour tenter de l’attirer dans le Golfe. La Ligue 1 n’est pas en reste puisque des clubs du top 6 de Ligue 1 sont à l’affût. Enfin, la Premier League n’a pas oublié l’ancien de Tottenham : plusieurs clubs de la deuxième partie de tableau du championnat anglais surveillent attentivement sa situation. Le sprint final est lancé, sur le terrain comme en coulisses.