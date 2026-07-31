L’ancien joueur de Botafogo Tássio Maia dos Santos est décédé à 41 ans

L’ancien défenseur de Botafogo Tássio Maia dos Santos est décédé à l’âge de 41 ans après un tragique accident survenu à Rio de Janeiro. L’ex-footballeur a été mortellement blessé par l’effondrement d’un mur provoqué par de violentes rafales de vent ayant dépassé les 105 km/h. Son ami Vandré Cordeiro da Silva a également perdu la vie dans ce drame, tandis que plusieurs autres personnes, dont un enfant, ont réussi à s’échapper quelques instants avant l’effondrement.

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Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira.



Neste momento de… pic.twitter.com/e0GBOqupbs — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 30, 2026

Passé notamment par Botafogo, Figueirense, le CSKA Sofia, Wuhan Zall et le Hatta Club, Tássio Maia dos Santos avait également effectué un essai au RC Lens en 2013 sans être conservé. Botafogo lui a rendu hommage dans un communiqué, saluant la mémoire de son ancien joueur et adressant ses condoléances à sa famille et à ses proches.