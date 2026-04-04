Lille-Lens : l’énorme erreur d’Udol sur le but de Félix Correia

Le LOSC a fait le break face au RC Lens au retour des vestiaires grâce à Félix Correia. L’attaquant lillois a profité d’une énorme erreur défensive pour doubler la mise et porter le score à 2-0 au Stade Pierre-Mauroy.

La suite après cette publicité

Sur l’action, Matthieu Udol a tenté une passe en retrait vers son gardien Robin Risser, mais celle-ci s’est révélée beaucoup trop dangereuse. Nidal Čelik n’a pas vu l’appel de Correia dans son dos, permettant au Lillois d’intercepter le ballon et de devancer le défenseur comme le portier lensois avant de pousser tranquillement le ballon dans le but vide.