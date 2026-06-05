Mercato OM : Neal Maupay dévoile sa future destination préférée

L’hiver dernier, Neal Maupay a dû s’exiler en Espagne pour retrouver du temps de jeu au Séville FC. Prêté à l’Olympique de Marseille en 2024, puis recruté définitivement par le club phocéen un an plus tard, l’attaquant français de 29 ans est passé du statut de « fils » de Roberto De Zerbi à indésirable la saison passée. En Andalousie, le natif de Versailles a eu ce qu’il cherchait, à savoir un meilleur temps de jeu que sur la Canebière. Maupay a participé à 12 rencontres avec le club de Nervion (871 minutes en tout), mais son rendement n’a pas été spectaculaire (2 buts, 1 passe décisive).

La suite après cette publicité

Il a participé au maintien des Sévillans, mais la presse espagnole assurait dès le début du mois d’avril que le joueur ne serait pas conservé par l’équipe de cœur de Sergio Ramos. Une tendance qui a depuis été confirmée par le principal intéressé dans un entretien accordé au média anglais FourFourTwo. « Ils (les Sévillans, ndlr) ont déclaré qu’ils avaient beaucoup de choses à régler, et Sergio Ramos était en pourparlers pour racheter le club. Il se passe beaucoup de choses en coulisses, et je pense qu’ils n’ont pas l’intention de me faire revenir là-bas ni d’exercer l’option d’achat ».

La suite après cette publicité

La nostalgie de l’Angleterre

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Maupay entrera-t-il dans les plans du nouveau coach et de la nouvelle direction marseillaise ? Pour le moment, le joueur lui-même avoue ne rien savoir. « Je suis toujours sous contrat avec Marseille pour l’instant, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Ils viennent de changer de directeur sportif et un nouvel entraîneur devrait également être nommé. Une chose que je peux dire, c’est que je me sens vraiment bien après mon expérience à Séville. Je suis en forme, j’ai confiance en moi et j’ai toujours très, très, très envie de jouer. »

Maupay a faim, mais il a avoué qu’il aimerait retourner en Angleterre, là où il avait brillé sous le maillot de Brentford, Brighton et d’Everton. « Pourquoi pas en Angleterre ? Je pense avoir tiré profit de mon expérience en France et à Séville, et c’est en Angleterre que je me sens vraiment au meilleur de moi. Ce pays et la culture anglaise me conviennent vraiment, alors qui sait ? Je serais plus qu’heureux d’y retourner. Mais si je dois rester, Marseille est le plus grand club de France, alors on verra. Je ne peux pas prédire l’avenir, mais quoi qu’il arrive, j’ai soif de nouvelles victoires. » Le message est passé.