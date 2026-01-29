Menu Rechercher
Commenter 3
UEFA Europa League

OL : la réaction à chaud de Khalis Merah après la première place

Par Aurélien Macedo
1 min.
Khalis Merah (Olympique Lyonnais) @Maxppp
Lyon 4-2 PAOK

Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais s’est offert le PAOK Salonique après une belle victoire 4-2. Un septième succès en huit matches qui permet aux hommes de Paulo Fonseca de finir en tête de la phase de Ligue. Une satisfaction sur laquelle est revenu Khalis Merah au micro de Canal + : «c’est vrai, on a fini premier de cette campagne, ce n’est pas quelque chose à négliger, car on sait d’où on vient. On a vraiment à coeur d’aller loin dans la compétition. On a eu seulement une défaite même si elle est de trop. C’est incroyable et aujourd’hui même si on n’a pas tout bien fait, on est content de finir premier.»

La suite après cette publicité

Se révélant cette saison avec son club formateur, Khalis Merah en a aussi profité pour marquer son tout premier but en professionnel en inscrivant le 2-1 : «je suis fier d’avoir marqué mon tout premier but. Je suis content, mais j’espère qu’il y en aura plein d’autres. Avec Corentin (Tolisso ndlr) on avait un petit pari. Comme vous savez, Tolisso est un patron de l’équipe et m’a dit que si je marquais 2 ou 3 buts il m’offrirait un petit sac.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
Khalis Merah

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
Khalis Merah Khalis Merah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier