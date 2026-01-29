OL : la réaction à chaud de Khalis Merah après la première place

Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais s’est offert le PAOK Salonique après une belle victoire 4-2. Un septième succès en huit matches qui permet aux hommes de Paulo Fonseca de finir en tête de la phase de Ligue. Une satisfaction sur laquelle est revenu Khalis Merah au micro de Canal + : «c’est vrai, on a fini premier de cette campagne, ce n’est pas quelque chose à négliger, car on sait d’où on vient. On a vraiment à coeur d’aller loin dans la compétition. On a eu seulement une défaite même si elle est de trop. C’est incroyable et aujourd’hui même si on n’a pas tout bien fait, on est content de finir premier.»

Se révélant cette saison avec son club formateur, Khalis Merah en a aussi profité pour marquer son tout premier but en professionnel en inscrivant le 2-1 : «je suis fier d’avoir marqué mon tout premier but. Je suis content, mais j’espère qu’il y en aura plein d’autres. Avec Corentin (Tolisso ndlr) on avait un petit pari. Comme vous savez, Tolisso est un patron de l’équipe et m’a dit que si je marquais 2 ou 3 buts il m’offrirait un petit sac.»