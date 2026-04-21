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Officiel Ligue 1

Changement de date pour les Trophées UNFP

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
La scène des Trophées UNFP 2022 au Pavillon Gabriel Agence FEP

Chaque année, l’UNFP organise sa grande cérémonie de fin de saison, pour récompenser les meilleurs joueurs, entraîneurs, arbitres, de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Elle devait se tenir initialement le dimanche 10 mai, au lendemain de l’avant-dernière journée de championnat prévue le 9 mai. Mais la qualification de Strasbourg en demi-finale de la Ligue Europa Conference bouscule le programme.

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Devant jouer le jeudi cette compétition, le club alsacien a poussé la LFP à décaler le multiplex de la 33e journée au dimanche 10 mai à 21 heures. Ce qui oblige également à décaler la cérémonie des Trophées UNFP, prévue initialement ce même dimanche, au lundi 11 mai. Elle se déroulera au palais Brongniart, entre 20h et 21h.

Pub. le - MAJ le
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