Changement de date pour les Trophées UNFP

Chaque année, l’UNFP organise sa grande cérémonie de fin de saison, pour récompenser les meilleurs joueurs, entraîneurs, arbitres, de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Elle devait se tenir initialement le dimanche 10 mai, au lendemain de l’avant-dernière journée de championnat prévue le 9 mai. Mais la qualification de Strasbourg en demi-finale de la Ligue Europa Conference bouscule le programme.

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Devant jouer le jeudi cette compétition, le club alsacien a poussé la LFP à décaler le multiplex de la 33e journée au dimanche 10 mai à 21 heures. Ce qui oblige également à décaler la cérémonie des Trophées UNFP, prévue initialement ce même dimanche, au lundi 11 mai. Elle se déroulera au palais Brongniart, entre 20h et 21h.