Hommages, larmes, capitaine-passeur… la dernière flamboyante d’Antoine Griezmann au Metropolitano

La trajectoire d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid s’est écrite sur la durée, dans une fidélité rarement linéaire, mais toujours profonde. Revenu après une parenthèse catalane, le Français s’était rapidement (ré)imposé comme une figure centrale du projet de Diego Simeone, jusqu’à devenir le meilleur buteur de l’histoire du club. Cette saison encore, malgré le poids des années et une charge de matches immense, il a conservé un rôle majeur dans l’équilibre offensif des Colchoneros, alternant entre création, finition et lecture du jeu (14 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues). Le club madrilène a accompagné ses derniers mois avec une forme de retenue respectueuse, conscient qu’un cycle approchait de son terme sans jamais vouloir précipiter les choses. Au fil de la saison, l’idée d’un départ s’était déjà installée progressivement, sans rupture brutale, mais avec une évidence grandissante…

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Les discussions autour de son avenir avaient fini par s’ouvrir, tandis que les performances restaient solides et régulières, preuve d’une longévité rare au plus haut niveau. L’annonce de son départ vers la Major League Soccer avait circulé avant de devenir réalité, dessinant une dernière aventure loin de l’Espagne et de ses stades familiers, avec une destination annoncée du côté d’Orlando City. Dans le vestiaire madrilène, la nouvelle avait été accueillie avec une forme de gravité tranquille, comme si chacun mesurait déjà l’absence à venir avant même la fin officielle de l’histoire. Sa dernière sortie dans l’antre des Colchoneros était donc très attendue en cette fin de saison pour des troupes de Diego Simeone qui n’ont plus rien à jouer sur les deux dernières journées, en dehors de cette 3e place au coude à coude avec Villarreal.

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Un match spécial pour Griezmann

Et ce dimanche, le Wanda Metropolitano a pris des allures de sanctuaire bien avant le coup d’envoi. Les abords du stade se sont remplis d’une ferveur silencieuse, rythmée par des chants qui montaient par vagues et des regards tournés vers une dernière apparition attendue. Des tifos ont recouvert les tribunes, dont cette banderole où était écrit « Meilleur buteur de l’histoire rouge et blanche » avec un numéro 7, célébrant le parcours du Français avec des messages de gratitude. Un barber-coiffeur proposait même de se faire une teinture « à la Grizou » dans l’enceinte même. À l’extérieur du stade, une exposition photo s’est installée, montrant ses moments marquants sous le maillot rouge et blanc. À son arrivée, l’émotion a pris une forme visible, le visage marqué, les yeux humides, avant même de franchir le tunnel. Accompagné de ses enfants lors de l’entrée sur la pelouse, le Champion du monde 2018 a été accueilli par une ovation prolongée, tandis que Koke apparaissait à ses côtés dans un hommage discret, mais chargé de symboles, jusqu’à ce t-shirt particulier porté en signe d’amitié et de reconnaissance à l’arrivée au stade.

Le cap des 500 apparitions a flotté dans l’air comme une marque d’éternité au moment où le capitaine exceptionnel du soir s’apprêtait à vivre sa dernière nuit à domicile. Sur le terrain, la rencontre face à Girona a rapidement pris une dimension secondaire tant la présence d’Antoine Griezmann dominait l’espace émotionnel du match. Positionné au cœur du jeu, le natif de Mâcon a orienté les transitions avec une justesse constante, décrochant pour organiser et apparaissant entre les lignes pour accélérer les séquences offensives. L’ouverture du score est venue récompenser cette influence, une action construite avec fluidité conclue par une passe décisive vers Ademola Lookman, 94e offrande sous les couleurs madrilènes, symbole d’une carrière où la création a toujours compté autant que la finition. Dans les tribunes, chaque prise de balle était accompagnée de son nom scandé sans interruption, transformant chaque action en fragment d’adieu. La saison, déjà marquée par quatorze buts et plusieurs passes décisives, a trouvé dans ce match une synthèse parfaite de son rôle avec une lucidité technique et une présence constante dans les moments décisifs. Après le coup de sifflet final, le stade a basculé dans une autre temporalité.

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L’immense vague d’hommages

« Je dois toujours dire au revoir aux gens que j’aime. Et maintenant, mon frère s’en va. Le meilleur buteur de tous les temps de l’Atlético de Madrid. Mon Dieu, mon ami. Merci d’avoir illuminé nos journées. Dans les moments difficiles, Antoine a toujours été là pour nous et nous a fait sourire. Il a laissé un héritage immense à tant de jeunes. Son départ a été difficile, mais il a fait preuve d’une force de caractère incroyable et est revenu ici, a marqué des buts et est redevenu le meilleur. Bravo, mon ami. Profite de cette nouvelle expérience. 70 000 personnes sont là pour t’applaudir, et elles vont t’applaudir encore plus. Merci infiniment pour tout, mon ami. Profites-en pleinement », a déclaré Koke après le match. Les supporters sont restés debout, refusant de rompre le lien créé pendant ces années, tandis que le joueur effectuait un tour d’honneur lent, presque suspendu. « Je suis reconnaissant et fier d’avoir pu passer autant de temps avec lui, d’avoir apprécié son football et sa magie. Il est spectaculaire et aurait dû remporter le Ballon d’Or. Je suis ravi de sa carrière. Il lui reste encore de belles années aux États-Unis, où le public prendra plaisir à le voir jouer », a affirmé Jan Oblak qui a remis, avec Koke et José María Giménez, un maillot spécial unique au numéro 7 français. L’ancien défenseur et capitaine, Diego Godin, a emboîté le pas. « C’est un honneur et un plaisir d’être auprès d’Antoine en ce moment. Je sais combien il est difficile de traverser cette épreuve, de dire adieu à sa famille. En tant qu’ami et membre de la famille et au nom de tous les supporters de l’Atlético, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as apporté à ce club : tes buts, la joie que tu as semée, et la manière dont tu as accompli tout cela, avec humilité et dévouement. Nous savons tous qui tu es. C’est un cycle qui s’achève, mais dès aujourd’hui naît une légende dont nous nous souviendrons et que nous chérirons de plus en plus avec le temps ».

Présent aussi, l’ancien joueur, Gabi, est allé de son hommage. « Tout d’abord, félicitations pour ta carrière. C’était un rêve de jouer avec un joueur de ton calibre. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta nouvelle aventure. Tu es devenu une légende grâce à tes exploits sportifs et à ton comportement exemplaire. Toujours Forza Atlético et toujours Antoine Griezmann». Les larmes ont continué de couler alors que les chants ne faiblissaient pas, enveloppant la pelouse d’un écho continu dans une cérémonie d’adieu exceptionnelle. Les images ont montré un homme submergé par l’instant, saluant chaque tribune comme pour graver une dernière fois les visages et les voix, pendant que Koke et Diego Simeone étaient aussi en larmes alors qu’une vidéo des exploits du Français passait sur les écrans géants. « Aujourd’hui, c’est la journée d’Antoine. Ces derniers jours, nous avons beaucoup entendu parler de son talent. Sans aucun doute, le meilleur que beaucoup d’entre nous aient jamais vu. C’est indéniable. Aujourd’hui, il reçoit quelque chose d’encore plus précieux : l’affection, le respect et la reconnaissance de la famille de l’Atlético. Nous connaissons tous son parcours. Merci pour ton football, ton humilité et ton engagement. Voici la reconnaissance de ton peuple, le plus beau cadeau qu’un footballeur puisse recevoir », a ajouté Fernando Torres. Très attendu, Diego Simeone a été le dernier à prendre la parole avant de laisser le micro à la star de la soirée.

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« Une fois arrivé à Barcelone, tout ce que je vous avais dit s’est réalisé. Les propos de Torres reflètent parfaitement ce que tout le monde ressent. C’est difficile de plaire à tout le monde, mais c’est pourtant le cas. Tu es arrivé sur l’aile, on t’a placé au centre, et tu es devenu un buteur insatiable. Tu apportes une fraîcheur, une joie, quelque chose qui a toujours inspiré tes coéquipiers et t’a permis d’atteindre la place que tu mérites. Ces gens sont restés immobiles pendant une demi-heure, car tu le mérites. Merci, merci ». Enfin, Antoine Griezmann a bouclé cette soirée avec un long discours qui restera gravé dans l’histoire des Colchoneros. « Tout d’abord, merci à tous d’être restés. C’est formidable. Ensuite, et c’est très important pour moi, je sais que beaucoup d’entre vous sont restés, et d’autres non, mais je m’excuse encore. Je ne me rendais pas compte à quel point j’aimais cet endroit. J’étais très jeune. J’ai fait une erreur, j’ai reconsidéré ma décision, et nous avons tout fait pour revenir et en profiter à nouveau. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers depuis 2014. Ce fut incroyable de partager chaque jour de l’année avec vous, à travers vos victoires, vos défaites, vos entraînements et vos combats. Ce fut extraordinaire de me battre à vos côtés. Merci également aux kinés, aux intendants… Ils sont toujours les premiers arrivés et les derniers partis. Et merci au staff technique, et surtout à celui qui a tout changé dans ce club, Diego Pablo Simeone. Grâce à vous, il y a tellement de passion dans ce stade. Grâce à vous, je suis devenu champion du monde ; grâce à vous, je me suis senti le meilleur au monde. Je vous dois énormément. Ce fut un honneur de me battre pour vous ». Dans cette atmosphère dense, Madrid a semblé refermer un chapitre sans le clôturer totalement, laissant flotter dans l’air la trace d’un joueur devenu plus qu’un simple attaquant, un repère, une mémoire, une part entière de l’identité rojiblanca pour un homme pesant 212 buts et 101 passes décisives en 500 apparitions.