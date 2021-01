PSG : Mauricio Pochettino livre ses premières impressions

La suite après cette publicité

Arrivé il y a quelques jours en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino (48 ans) a débuté l'entraînement il y a maintenant deux jours avec ses nouveaux joueurs. C'est aujourd'hui que l'Argentin tenait sa première conférence de presse. Très heureux d'être de retour, 18 ans après son départ comme joueur, il a livré ses premières impressions comme entraîneur principal du Paris Saint-Germain. «C'est un moment excitant pour moi. Le club a beaucoup changé, mais je ressens la même passion, le même amour», a-t-il confié dans un premier temps, avant d'aborder la pression inhérente à ce genre de club qui vise les sommets. Maintenant et alors que le PSG est seulement 3e de Ligue 1 après avoir eu des résultats en dents de scie en cette première partie de saison, Pochettino va vite devoir trouver un équilibre et obtenir des victoires pour lui assurer sérénité et l'appui de son groupe.

«Nous sommes très heureux, le feeling est très bon. La structure du club, le président et Leonardo, tous les départements ont été ouverts à l’échange pour connaître notre manière de travailler, nous devons nous comprendre et nous adapter, doucement, pour établir notre philosophie. Nous devons tous faire un pas en avant, tous tirer dans le même sens. Nous devons vite nous adapter, à un nouvel environnement, un nouveau club. Nous avons des francophones dans le staff. Pour moi, c’est une sensation de déjà-vu, après 20 ans, revenir ici. Ça revient vite. La possibilité de parler français, nous allons essayer. Notre responsabilité est de vite nous adapter au club. Je n'ai rien de plus de dire. J’aime cette pression, je suis relax, prêt à travailler 12 à 14 heures par jour pour nous installer et nous mettre à l’aise» a expliqué le technicien.