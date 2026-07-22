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Ligue 1

OM : bonne nouvelle pour Leonardo Balerdi

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Leonardo Balerdi - OM @Maxppp

Convoqué dans la liste de Lionel Scaloni pour la Coupe du Monde 2026, Leonardo Balerdi (27 ans) avait finalement dû déclarer forfait avec l’Argentine. Blessé au mollet droit lors d’un entraînement, il a finalement dû quitter ses partenaires. Ce mercredi, RMC Sport donne des nouvelles de lui.

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Ainsi, le défenseur de 27 ans s’est entraîné en salle ces derniers jours avant de retrouver l’entraînement collectif de l’OM ce mercredi. Une bonne nouvelle pour le joueur sous contrat jusqu’en 2028. Un élément qui va devoir régler les questions entourant son avenir puisqu’il est clairement sur le marché. Il reste à savoir où il rebondira.

Pub. le - MAJ le
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