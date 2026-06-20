CdM 2026, Argentine : coup dur pour Lionel Scaloni avant le duel face à l’Autriche

Mauvaise nouvelle pour la troupe de Lionel Scaloni durant la Coupe du Monde 2026. En effet, la sélection argentine va devoir se passer de Gonzalo Montiel pour son prochain match contre l’Autriche (lundi à 19h00). Comme l’indique une source proche de l’équipe sud-américaine, le défenseur de 29 ans souffre d’une surcharge au niveau des ischio-jambiers. Cette blessure l’oblige donc à rester au repos.

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Montiel pourrait effectuer un retour progressif lors de la rencontre contre la Jordanie (le 3e match de poules), où il pourrait disputer quelques minutes afin de reprendre du rythme. Une autre option consisterait à le préserver entièrement, afin d’éviter tout risque. Le staff médical de l’Albiceleste est attentif et étudiera son cas dans les prochains jours.