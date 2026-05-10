Strasbourg : O’Neil était fou de rage en conférence de presse

Après le match nul de Strasbourg ce dimanche à Angers, Gary O’Neil n’a pas mâché ses mots après la semaine noire des Alsaciens, marquée par l’élimination en demi-finale de la Ligue Europa Conférence contre le Rayo. «Nous n’avons pas fait assez pour gagner, nous n’avions pas les qualités pour cela. On a ce qu’on mérite. Monaco a perdu et on avait l’opportunité de se rapprocher d’eux. On se rate. C’est un peu le symbole de notre saison. On peut tellement mieux faire. Je suis en colère. J’espère que les joueurs le sont aussi. Il reste deux matches et ils doivent me montrer qu’ils ont le niveau pour jouer avec nous l’an prochain. Mais avec une performance comme ce soir, on n’arrivera à rien en jouant comme ça. Ils m’ont tellement déçu, encore plus que jeudi. »

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Il a ajouté. «Ils doivent faire mieux. Le foot, c’est un monde de requins, ils doivent en prendre conscience. Je leur ai dit qu’on jouait une finale de Coupe et nous n’avons vraiment pas joué comme il le fallait. Il faut vraiment beaucoup travailler cet été pour être meilleur. On a déjà eu des réunions sur le recrutement. Il me faut deux attaquants de pointe. Les propriétaires veulent me donner les moyens pour performer la saison prochaine. Mais il faut aussi améliorer la culture club, la qualité des joueurs, la profondeur de l’effectif. On s’est raté en janvier, sur le mercato. On s’est affaibli au lieu d’améliorer le groupe.»