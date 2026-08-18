Le Bayern Munich sort du silence après le deuxième malaise de Jamal Musiala en 3 jours !

Le Bayern Munich pensait certainement vivre une préparation relativement tranquille avant le grand retour de la Bundesliga. Il n’en est rien. À quelques jours seulement de la reprise du championnat allemand, une nouvelle inquiétude vient entourer Jamal Musiala. Déjà victime d’une faiblesse soudaine samedi dernier lors du match amical face au RB Leipzig, l’international allemand s’est de nouveau effondré ce mardi, cette fois contre Heidenheim. Entré en jeu à la 61e minute à la demande de Vincent Kompany, le milieu offensif de 23 ans n’aura eu besoin que de quelques minutes pour être rattrapé par ce nouveau malaise. À terre, rapidement entouré par ses coéquipiers qui ont tenté de le protéger des regards et des caméras, Musiala a finalement pu se relever et quitter la pelouse en marchant, accompagné par le staff médical munichois. Une scène forcément inquiétante, surtout lorsqu’elle intervient seulement trois jours après un premier épisode similaire.

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La répétition de ces deux événements interpelle forcément au sein du club bavarois. Samedi, face au RB Leipzig, Musiala avait déjà été victime d’une faiblesse soudaine dans les dernières minutes de la rencontre, quelques instants seulement après son entrée en jeu. Le joueur avait alors chuté sur la pelouse, suscitant immédiatement l’inquiétude de son entourage et du staff munichois. Depuis, certains éléments étaient venus renforcer les interrogations. Lundi, après avoir effectué une séance individuelle, Musiala n’avait notamment pas participé à la présentation de l’équipe organisée sur le campus du Bayern Munich. Une absence qui pouvait sembler anodine dans le contexte d’une préparation estivale, mais qui prend évidemment une toute autre dimension après ce nouveau malaise. Voir le même joueur s’effondrer une nouvelle fois en plein match, à quelques jours d’intervalle, ne peut donc pas laisser le Bayern indifférent, alors que la saison officielle approche à grands pas.

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Eberl sort du silence

Forcément, les questions commencent à se multiplier autour de l’état de santé du joyau allemand. Le Bayern Munich n’a pour l’heure pas communiqué d’explication précise sur les raisons de ces deux malaises, laissant planer une certaine incertitude autour de la situation. Interrogé après la rencontre, le directeur sportif Max Eberl a toutefois confirmé que le club était parfaitement conscient de ce qui se passait et que le principal intéressé devait prochainement prendre la parole. « Jamal va en parler lui-même prochainement. Nous sommes au courant de la situation et nous en avons conscience », a expliqué le dirigeant bavarois, avant de préciser que Musiala se trouvait alors dans le vestiaire pour se changer et prendre une douche. Une prise de parole du joueur sera donc particulièrement attendue dans les prochaines heures, alors que le Bayern va devoir déterminer si ces deux épisodes sont liés et surtout s’ils nécessitent des examens médicaux approfondis avant d’autoriser son retour sur les terrains.

L’inquiétude est d’autant plus importante que le calendrier ne laisse quasiment aucun répit au Bayern Munich. La Bundesliga reprendra dans seulement quelques jours et Jamal Musiala représente évidemment l’un des joueurs les plus importants du projet de Vincent Kompany. Après une saison marquée par les blessures et une longue absence, le jeune Allemand espérait retrouver progressivement son rythme et aborder ce nouvel exercice avec davantage de continuité. Le voir s’effondrer à deux reprises en seulement trois jours vient donc brutalement refroidir cette perspective. Même si Musiala a pu quitter la pelouse par ses propres moyens et qu’aucune information alarmante n’a encore été communiquée, le Bayern ne pourra évidemment pas prendre le moindre risque. À quatre jours du coup d’envoi de la Bundesliga, le club bavarois attend désormais des réponses claires sur l’état de son numéro 10. Et surtout, chacun espère que ces deux malaises ne cachent rien de plus sérieux.