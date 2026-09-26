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UEFA Nations League

Équipe de France : Ousmane Dembélé va prendre le brassard de Kylian Mbappé

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé avec l'équipe de France @Maxppp

En l’absence de Kylian Mbappé, victime d’une lésion tendineuse au genou gauche en Turquie ce vendredi, Ousmane Dembélé est pressenti pour porter le brassard de capitaine lors du déplacement des Bleus en Belgique ce lundi comme le rapporte L’Equipe. Joueur le plus capé du groupe avec 68 sélections, l’attaquant parisien étrennera ce rôle pour la première fois au coup d’envoi d’un match des Bleus, à condition que Zinedine Zidane décide de le titulariser à Bruxelles.

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Un premier aperçu avait déjà eu lieu lors de la victoire contre la Turquie, où Dembélé avait récupéré le brassard au moment de la sortie de Mbappé à la 59e minute. Pour rappel, le statut de vice-capitaine est complété par Adrien Rabiot (67 sélections) et Jules Koundé (57 sélections).

Pub. le - MAJ le
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