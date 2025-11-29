Menu Rechercher
PSG : la photo de la cheville de Lucas Chevalier après le violent tacle de Lamine Camara

Par Jordan Pardon
1 min.
Lucas Chevalier avec le PSG @Maxppp
Monaco 1-0 PSG

Il ne fait pas bon être gardien du PSG à Monaco en ce moment. Après Gianluigi Donnarumma, balafré après avoir reçu les crampons de Singo dans le visage la saison dernière, Lucas Chevalier ne rentrera pas non plus indemne de son court séjour dans la Principauté.

Arthur Perrot
🔴🔵 L’état de la cheville de Lucas Chevalier à la mi-temps du match à Monaco.
@RMCsport #RMCLive #ASMPSG
Face à l’ASM ce samedi, le portier tricolore a été victime d’un horrible tacle de Lamine Camara dans sa surface. L’international sénégalais n’a écopé que d’un carton jaune, et les images de la cheville du gardien laissent penser qu’il s’en est plutôt bien sorti. Même Rafel Pol, adjoint de Luis Enrique, avait du mal à comprendre au retour des vestiaires.

