Christophe Dugarry dévoile les 2 meilleurs joueurs de l’OM pour lui

Qui est le meilleur joueur olympien du moment ? Forcément, beaucoup répondront Mason Greenwood. Pour Christophe Dugarry, il n’y a d’ailleurs aucun doute, comme il l’a fait savoir à l’antenne de RMC Sport dans l’émission Rothen S’Enflamme lundi soir.

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« (Quinten) Timber, c’est de loin le meilleur joueur de cette équipe avec (Mason) Greenwood. C’est une satisfaction. Il y a la générosité de (Igor) Paixao, je le trouve maladroit et emprunté, mais il est généreux, il y a du volume », a indiqué le consultant dans l’émission Rothen s’enflamme.