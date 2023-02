Man City : Erling Haaland fier de ses coéquipiers après le succès à Arsenal

La suite après cette publicité

Quelques instants après la victoire importante acquise sur la pelouse d’Arsenal (3-1), l’attaquant de Manchester City Erling Haaland a tenu à mettre en valeur la prestation collective des siens : «c’était une performance de champion. Pep a fait un petit ajustement à la mi-temps et au final, nous avons des joueurs de bonne qualité et nous devons tirer le maximum de chaque joueur et nous l’avons fait aujourd’hui. Nous devons jouer un peu plus comme ça parfois et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui - je suis si fier de chaque gars ici et si heureux d’être ici. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’Arsenal a été la meilleure équipe cette saison, alors venir jouer contre eux n’est pas facile, mais nous avons joué un match incroyable et nous avons obtenu trois points très importants - nous sommes de nouveau dans la course.»

Auteur du troisième but des Skyblues en seconde période, l’international norvégien de 22 ans a mis fin à une série de trois matches sans marquer toutes compétitions confondues (Premier League et FA Cup) et creuse un peu plus l’écart au classement des buteurs avec sa 26e réalisation inscrite sur la pelouse de l’Emirates, et ce dans le match d’un match en retard de la 12e journée du championnat anglais. «Cela fait 20 minutes que je n’ai pas marqué de but - donc je dois continuer à travailler ! C’était tellement positif, des célébrations heureuses, et je suis tellement heureux de tout, nous avions besoin de celui-ci et maintenant nous devons continuer sur notre lancée, parce que c’est ce que Manchester City devrait faire», a conclu le Cyborg au micro de la télévision outre-Manche, dans des propos rapportés par BBC Sport.

