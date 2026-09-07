Kylian Mbappé répond à France Football qu’il mérite de gagner le Ballon d’Or

Kylian Mbappé est visiblement entré en campagne pour le Ballon d’Or. Meilleur buteur du dernier Mondial (10 buts) et de l’histoire des Coupes du Monde (22 réalisations), le capitaine de l’équipe de France n’a peut-être pas gagné de trophée avec le Real Madrid, mais il estime être en bonne position pour être sacré le 26 octobre prochain à Londres. À la veille de l’annonce des 30 nommés et du match de Ligue des Champions contre l’Inter, le Français a clairement exprimé son opinion. « Quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, on est forcément associé à ces récompenses. Quand les gens me croisent dans la rue, ils en parlent. C’est une distinction très valorisante pour tout joueur. J’ai marqué l’histoire cet été dans la plus prestigieuse des compétitions. Mais le chemin est encore long. Et chacun est libre de penser qui est le meilleur joueur du monde (…) C’est très personnel. Chacun a son opinion. Certains diront oui, d’autres non. C’est un débat… et tout le monde n’est pas obligé de penser comme moi. Cette année pourrait être propice au Ballon d’Or, mais il est décerné par les journalistes, et ce sont eux qui décideront. »

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« Pour le Ballon d’Or, je vote pour moi » 💬 Kylian Mbappé



Retrouvez l'interview complète de Kylian Mbappé ce vendredi 11 septembre sur le site L'Equipe et dans vos kiosques samedi dans vos kiosques avec France Football. pic.twitter.com/znOSsYcmJe — L'Équipe (@lequipe) September 7, 2026

Une sortie médiatique qui a poussé L’Equipe à publier un extrait vidéo de l’interview du « Kyks » accordée à France Football qui sera publiée vendredi prochain. Un extrait dans lequel l’international tricolore affirme sans détour son ambition. Pour preuve, il sait pour qui voter. « Pour moi », a-t-il confié, avant d’ajouter « J’ai l’idée que je peux le gagner, donc je n’ai pas de recul par rapport à ça », a-t-il ajouté, avant de confirmer que le Ballon d’Or était bien l’un de ses objectifs. « Oui, à court terme en plus, c’est dans pas longtemps. » Confiant, le Bondynois estime avoir les arguments pour triompher. « Oui, bien sûr. C’est un trophée individuel. On regarde ce que le joueur a fait de manière individuelle. Après, les gens disent que je n’ai pas gagné de trophée, mais je n’ai jamais vu de Ballon d’Or qui cochait tout à chaque fois. Vous êtes responsable du Ballon d’Or, il y a déjà quelqu’un qui a gagné avec 100% des suffrages ? Donc ça veut dire qu’il y a toujours quelqu’un qui considérait que le gagnant ne méritait pas. Donc à partir de ce moment-là, je ne dis pas que je vais le gagner à l’unanimité, mais je pense que j’ai des arguments. Être meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde, passer devant toutes les plus grandes légendes de l’histoire du sport dans le tournoi le plus important que le sport ait créé, c’est quelque chose qui brûle la rétine. C’est un événement mondial. Finir meilleur buteur de toutes les compétitions les plus importantes, où tous les meilleurs joueurs du monde jouent, c’est quelque chose d’important. Je ne sais pas si ça a déjà été réalisé, mais je pars toujours du principe que l’histoire doit toujours être récompensée. Je peux comprendre ceux qui voteraient autrement. On n’est pas dans la dictature de la pensée, mais je pense que, quand on regarde les arguments, la concurrence, je regarde et je me dis que, ouais, ce ne serait pas volé. »