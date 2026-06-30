Pronostics Côte d’Ivoire-Norvège: le coup parfait à tenter ce 30 juin

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Pour ce 16e de finale électrique de la Coupe du Monde 2026 entre la Côte d’Ivoire et la Norvège, miser sur le résultat sec s’avère bien trop indécis. Pour optimiser vos gains, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de cette affiche, à savoir : le pari "Les deux équipes marquent" coté à 1,68 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

On s’attend en effet à un spectacle total entre deux sélections très performantes devant, mais permissives derrière. La Côte d’Ivoire a toujours fait parler la poudre lors de ses 13 derniers matchs et s’est montrée offensivement convaincante dans ce Mondial en marquant contre l’Équateur, l’Allemagne et Curaçao. En face, la Norvège affiche de sérieuses lacunes défensives après avoir concédé au moins un but sur chacun de ses 3 matchs de groupe. Dans un match aussi ouvert, l’inarrêtable Erling Haaland, déjà auteur de 4 réalisations en seulement 2 matchs disputés, aura l’occasion idéale de faire trembler les filets.

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Foncez sur Winamax pour tenter le coup avec votre premier pari remboursé en cash même perdant. En effet, si les Éléphants et les Scandinaves trouvent le chemin des filets, vous encaissez vos gains (168 € pour une mise de 100€). Si l’une des deux équipes reste muette ou que le match se ferme, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).