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Équipe de France : Enzo Le Fée présélectionné par Zinédine Zidane

Par Jordan Pardon
1 min.

À une semaine de la première liste de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, plusieurs noms émergent chez les joueurs pré-sélectionnés. Le meilleur buteur de Ligue 1 de la saison passée, Estéban Lepaul, fait partie des candidats. Le Rennais a reçu ces derniers jours sa première pré-sélection en équipe de France, tout comme Pablo Pagis ou encore Ismaëlo Ganiou.

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Brillant avec l’Inter Milan depuis le début de saison, Andy Diouf l’est aussi, au même titre que le Lensois Matthieu Udol. Selon Le Parisien, un autre joueur a récemment appris sa pré-sélection : Enzo Le Fée. Auteur d’un bon début de saison avec Sunderland, l’ancien joueur de Lorient et de Rennes a attiré l’attention du sélectionneur. Sa polyvalence au milieu de terrain est un atout de taille.

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