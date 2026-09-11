Équipe de France : Enzo Le Fée présélectionné par Zinédine Zidane
À une semaine de la première liste de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, plusieurs noms émergent chez les joueurs pré-sélectionnés. Le meilleur buteur de Ligue 1 de la saison passée, Estéban Lepaul, fait partie des candidats. Le Rennais a reçu ces derniers jours sa première pré-sélection en équipe de France, tout comme Pablo Pagis ou encore Ismaëlo Ganiou.
Brillant avec l’Inter Milan depuis le début de saison, Andy Diouf l’est aussi, au même titre que le Lensois Matthieu Udol. Selon Le Parisien, un autre joueur a récemment appris sa pré-sélection : Enzo Le Fée. Auteur d’un bon début de saison avec Sunderland, l’ancien joueur de Lorient et de Rennes a attiré l’attention du sélectionneur. Sa polyvalence au milieu de terrain est un atout de taille.
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