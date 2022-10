Argentine : Messi a peur avant le Mondial

Le calendrier est chargé depuis le début de saison et et ce jusqu'à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Les blessures peuvent s'accumuler pour les sélections nationales, notamment du côté de l'Argentine, avec les blessures de Dybala et Di Maria en l'occurence. Lionel Messi (35 ans), le capitaine de l'Albiceleste et attaquant du PSG, qui a manqué les deux derniers matchs de son club pour une contracture au mollet, s'est exprimé à ce sujet auprès de DirecTV Sports.

« Les blessures sont un souci. Il s'agit d'une Coupe du monde différente, qui se joue à un moment de l'année différent des tournois précédents et il est si imminent que la moindre petite chose qui vous arrive peut vous mettre sur la touche. Avec ce qui est arrivé à Dybala et Di Maria, la vérité, c'est que personnellement, vous vous inquiétez et vous avez plus peur quand vous voyez ce genre de choses. » explique le septuple Ballon d'Or.