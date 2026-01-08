Les supporters de Manchester United réclament Ole Gunnar Solskjær, le Real Madrid a trouvé un point de chute pour Rüdiger

Le nom d’Ole Gunnar Solskjaer scandé

En Angleterre, les yeux étaient rivés du côté de Manchester United qui affrontait Burnley, sans Ruben Amorim mais avec l’intérimaire Darren Fletcher. Eh bien les hommes changent, mais les résultats restent les mêmes. «C’est toujours la même histoire», regrette The Sun dans son édition du jour ce jeudi matin. Le match a démarré de manière catastrophique pour les Red Devils avec un CSC de Heaven. Le jeune défenseur a donné un départ désastreux à la candidature de Darren Fletcher pour le poste d’entraîneur de Manchester United. Le doublé de Benjamin Sesko a sauvé l’entraîneur intérimaire mais ses espoirs de mener l’entretien d’embauche parfait ont été anéantis par l’égalisation du remplaçant des Clarets, Jaidon Anthony, à la 66e minute, écrit le Daily Star. Durant la rencontre, les supporters de Manchester United ont scandé le nom d’Ole Gunnar Solskjaer. Ancien joueur et surtout ancien coach entre 2019 et 2021, le tueur au visage de bébé ou supersub comme on l’appelle là-bas, semble garder une belle cote. Le Norvégien n’a connu qu’une courte expérience au Besiktas depuis son départ d’Old Trafford.

Un départ inéluctable pour Rüdiger ?

Du mouvement au niveau des départs au Real Madrid. Selon Fotomac, Galatasaray est très intéressé par les services d’Antonio Rüdiger. Selon le média, le club turc a fait du défenseur allemand sa cible prioritaire. Une offre a même été faite pour recruter le joueur de 32 ans qui n’est plus en odeur de sainteté à Madrid. L’avenir d’Antonio Rüdiger sera d’ailleurs décidé en janvier, à quelques mois de la fin de son contrat. Du côté du joueur, la priorité est de rester. Son leadership est très apprécié au sein du club, mais cela dépendra de sa condition physique et de ses performances.

L’OM veut mettre fin à sa terrible disette

Entre Arsenal-Liverpool, Atlético de Madrid-Real Madrid et le Trophée des Champions qui oppose le PSG à l’OM, il y aura de quoi se régaler ce soir. «Un classique en exil», placarde le journal L’Équipe pour évoquer cette rencontre qui se disputera au Koweït. Malgré les réticences, il y a un trophée en jeu, rappelle Le Parisien. Le PSG vise un 7e Trophée des champions alors que l’OM, un premier depuis une éternité. Depuis 14 ans précisément, souligne La Provence. Le dernier trophée remporté par le club phocéen remonte à 2012 avec la Coupe de la Ligue remportée contre l’OL. «L’OM au Koweït à la conquête d’un trophée face au PSG», espère La Marseillaise. Coup d’envoi à 19h.