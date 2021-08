Coupe d'Allemagne : l'Eintracht à la trappe, Schalke 04 déroule, le Hertha de justesse

La Coupe d'Allemagne a débuté ce week-end avec un Borussia Dortmund en forme ainsi que les belles performances du RB Leipzig et du Bayer Leverkusen. Un seul club de Bundesliga était passé à la trappe, il s'agissait du promu, le Greuther Fürth. Cette fois-ci, c'est l'Eintracht Francfort qui est tombé de haut en perdant 2-0 contre Mannheim pensionnaire de troisième division. Le défenseur Martin Hinteregger a notamment été exclu.

La suite après cette publicité

C'est en revanche passé pour les clubs berlinois puisque le Hertha a dominé Meppen (1-0) tandis que l'Union Berlin s'est imposé 1-0 contre le club de la communauté turque de Bavière, Turkgucu Munich. Si Schalke 04 a déroulé contre Vilingen (4-1) et que le Foruna Düsseldorf a maltraité Oldenbourg (5-0), on note que Mayence (1-1 contre ELversbergà, Cologne (1-1 contre Jena) et Wolfsbourg (1-1 contre Munster) sont allés en prolongations. Tout à l'heure, à 18h30, ce sera au tour d'Hambourg et de Fribourg d'entrer en lice. A noter que le Bayern Munich affrontera Bremer (D5) le 25 août prochain tandis que le Borussia Mönchendgladbach et Hoffenheim joueront demain.

Les résultats de l'après-midi