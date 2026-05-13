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Ligue 1

Lens confirme avoir pensé à recruter Hugo Lloris

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Hugo Lloris, actuellement au LAFC. @Maxppp

Cette saison, le RC Lens a réussi un grand nombre de ses paris estivaux. Et Robin Risser en fait partie. Arrivé en provenance de Strasbourg en échange de 3 M€, le jeune gardien de 21 ans a été sacré meilleur portier de la saison de L1 et pourrait bien faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026.

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Mais ce soir, le directeur sportif du RCL, Jean-Louis Leca, a confié que les Sang-et-Or avaient prévu un plan B de luxe si le transfert de Risser n’avait pas u se conclure. « On a eu peur pour Robin (Risser) parce qu’il y avait un problème de dos. On s’est dit si ça le fait pas à la visite médicale, on fait quoi ? On s’est dit pourquoi pas Hugo Lloris ? On voulait soit l’emblématique gardien de l’équipe ou le nouveau », a-t-il confié au micro de beIN Sports, avant le choc Lens-PSG.

Pub. le - MAJ le
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