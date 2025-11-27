L’OM répond fermement à Newcastle !

Ce mardi, l’OM s’est imposé face à Newcastle en Ligue des Champions (2-1). Dans la foulée de ce match, le club anglais avait publié un communiqué cinglant pour dénoncer les conditions d’accueil de ses supporters et avait même fait un appel à témoins. Une situation donc tendue alors qu’une enquête avait été ouverte par la police britannique.

Ce jeudi soir, après la réponse de la préfecture dans la journée, c’est l’OM qui a répondu à travers un communiqué pour remettre les choses au clair. «L’Olympique de Marseille a pris connaissance du communiqué publié par le Newcastle United FC à la suite de la rencontre de Ligue des Champions disputée ce mardi à l’Orange Vélodrome. Le Club rappelle que l’organisation liée à l’accueil et à la sortie des supporters visiteurs avait été définie bien en amont de la rencontre, en étroite coordination avec la Préfecture de Police, l’UEFA et le Newcastle United FC lui-même. Ce dispositif, conforme aux standards UEFA, a été scrupuleusement appliqué et s’est déroulé dans de bonnes conditions.»

L’OL met les choses au clair

Le club phocéen en a aussi rajouté une couche sur son système de sécurité. «L’Olympique de Marseille tient également à rappeler qu’il déploie, à chaque rencontre, des moyens humains, techniques, logistiques et financiers très importants afin de garantir aux supporters adverses un accueil de qualité et des conditions de sécurité optimales. Le Club souligne par ailleurs qu’aucun incident ou alerte spécifique ne lui a été signalé par le Newcastle United FC au cours de la soirée du match, ni par leurs représentants présents au stade, ni dans les heures suivant la rencontre. En outre, les retours adressés à notre service par l’UEFA à l’issue du match attestent de la qualité du dispositif mis en place et de sa bonne exécution opérationnelle», explique l’OM avant de conclure.

«L’Olympique de Marseille réaffirme une fois de plus son engagement constant en faveur des déplacements de ses propres supporters et, par cohérence, son attachement à offrir aux supporters adverses un accueil adapté et sécurisé. À ce titre, le Club ne peut accepter que sa responsabilité soit mise en cause à tort. Enfin, le Club tient à saluer le travail rigoureux et coordonné de la Préfecture de Police, dont l’action a permis le bon déroulement de l’événement et assuré la sécurité de l’ensemble des supporters.» Voilà qui devrait donc clôturer une bonne fois pour toutes cette polémique naissante autour de ce OM - Newcastle. Du moins, en attendant probablement la suite.