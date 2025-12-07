CdM 2026 : Mamadou Niang est heureux de l’affiche France-Sénégal

Ce vendredi, le tirage au sort de la Coupe du monde était le rendez-vous football scruté par toute la planète. Présente dans le chapeau 1 et parmi les favoris à la victoire finale, l’Equipe de France n’avait pas forcément de grandes craintes pour ce tirage. Finalement, les Bleus ont hérité d’un groupe relevé composé du Sénégal, de la Norvège et d’une équipe qui passera par le barrage intercontinental qui met aux prises la Bolivie, l’Irak et le Suriname. Une affiche face aux Sénégalais qui fait des émules chez ces derniers.

Attaquant iconique de l’OM et ancien international des Lions de la Teranga (58 sélections, 20 buts), Mamadou Niang, présent à l’événement The Universe League à Marseille ce dimanche, s’est exprimé ce dimanche au sujet du France-Sénégal prévu à la Coupe du monde et s’est montré assez enjoué : « je suis très content parce que je pense qu’on joue une Coupe du monde pour affronter les grandes nations et se mesurer à ces équipes. Cela va donner un match intéressant avec deux footballs différents. »