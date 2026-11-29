La 120e confrontation entre l’Olympique Lyonnais (6e) et l’AS Monaco (10e) clôturait le 12e chapitre de la saison de Ligue 1, ce dimanche soir. Quatre jours après leur match nul contre Lillestrøm en Ligue Europa (0-0), les Gones de Carlos Vicens espéraient réaliser une meilleure prestation devant leur public et empocher les trois points, synonymes de 3e place à l’issue de cette journée. Pour ce choc, Lyon devait faire sans Loïs Openda, revenu en milieu de semaine, mais rapidement touché. En face, l’AS Monaco - qui avait battu Hearts en Ligue Conference - souhaitait renouer avec la victoire en championnat. Pour gagner son premier match en L1 depuis le 18 septembre, Filipe Luís comptait sur Folarin Balogun et Mathis Abline pour animer l’attaque, en l’absence de Paris Brunner, forfait jusqu’à la fin de l’année.

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Après une bonne entame de match dans l’utilisation du ballon et à la récupération, les Rhodaniens étaient récompensés dès le quart d’heure de jeu. Trouvé dans l’axe après un jeu en triangle, Keito Nakamura feintait deux fois la frappe avant de croiser son tir qui trompait Lukas Hradecky (1-0). Sur ce bel exploit personnel, le Japonais - arrivé de Reims cet été - inscrivait son premier but en Ligue 1 avec l’OL. Le bon début de match des Lyonnais n’aura cependant pas fait frémir les Monégasques, qui n’ont mis que huit minutes pour répondre. Aux 20 mètres, Jordan Teze centrait du côté droit vers le premier poteau. Le défenseur de Lyon, Félix Bacher, manquait son intervention et offrait le ballon à Mathis Abline, suffisamment rapide pour tromper Dominik Greif d’un plat du pied (23e). Sur sa première occasion, l’ASM recollait ainsi au score (1-1). Un but qui a permis aux partenaires de Denis Zakaria de montrer un visage plus conquérant durant la suite du premier acte. Juste avant la mi-temps, Abline profitait d’un ballon perdu par les Gones dans leur moitié de terrain pour alerter une nouvelle fois Greif. Sans danger.

L’AS Monaco regagne en L1, deux mois après

Au retour des vestiaires, les Lyonnais semblaient avoir perdu le fil de la rencontre face à des Monégasques pressants. À la 47e minute, Takumi Minamino apportait un nouveau frisson dans la surface rhodanienne. Sur l’une de ses rares séquences de possession dans le camp adverse, l’OL était tout proche de se voir accorder un penalty, lorsque Sadibou Sané déstabilisait Khalis Merah dans la surface. Mais Jérôme Brisard et la VAR estimaient que cela n’était pas suffisant pour sanctionner les Asémistes. Malgré un petit rebond des Lyonnais, c’est bien l’ASM qui a inscrit le troisième but de cette rencontre.

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À la suite d’un ballon perdu de l’OL, Abline filait en contre-attaque sur le côté gauche. L’ancien Nantais se servait de l’appel de Minamino dans la surface pour le servir. Le Japonais devançait Greif et centrait au second poteau vers Vanderson, qui concluait avec sang-froid pour donner l’avantage aux siens (71e, 1-2). Malgré les entrées des jeunes Boudache et Gomes Rodriguez, l’OL a peiné à animer la fin de la partie… Jusqu’à ce but de Noah Nartey dans le temps additionnel (90e+1). Mais la réalisation du milieu danois fut finalement annulée pour une déviation du bras par Nicolás Tagliafico. Pire encore, Lyon concédait un dernier but dans les dernières secondes, sur ce sublime piqué du gauche de Folarin Balogun (90e+10, 1-3). Lyon s’incline donc pour la 4e fois de la saison en championnat et manque l’occasion de monter sur le podium de la Ligue 1. En face, l’AS Monaco regagne pour la première fois en L1 depuis la 5e journée contre le RC Lens et passe 8e.