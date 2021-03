Euro Espoirs : la France domine l'Islande et file en quart

Une place pour les quarts de finale de l'Euro Espoirs. Voilà ce que les Bleuets se devaient d'aller chercher à Gyor, en Hongrie, pour son troisième et dernier match de poule, face à l'Islande. Un défi abordable face à l'adversaire le plus faible du groupe (2 défaites lors des 2 premiers matches). Mais avec l'équipe de Sylvain Ripoll, on a appris à se méfier, notamment après la défaite initiale face au Danemark. Heureusement, la France démarrait sérieusement sa rencontre, quadrillant bien le terrain et investissant la moitié de terrain adverse. Avec Ikoné en distributeur, Gouiri et Claude-Maurice en détonateurs, il y avait de quoi déstabiliser une Islande amoindrie par le départ de 4 titulaires avec la sélection A.

La suite après cette publicité

Et les Bleuets trouvaient assez vite la faille. Bien lancé en profondeur par Dagba, Claude-Maurice centrait, de la droite, vers le point de penalty. Étrangement seul, Guendouzi terminait du plat du pied droit (0-1, 17e). Petite ombre au tableau dans la foulée avec la sortie sur blessure de Tchouaméni, touché quelques minutes plus tôt à la cheville par un tacle mal maîtrisé de Finnsson. Les Français relâchaient légèrement leur étreinte après l'ouverture du score et les Islandais se montraient enfin un peu plus entreprenants, bien que pénalisés par une maîtrise technique inférieure. Mais les Bleuets piquaient en contre et réalisaient le break grâce à son serial buteur Odsonne Edouard. Parfaitement lancé par Maoussa, il trompait le portier adverse d'un subtil piqué (0-2, 28e). Son 17e but en 13 matches avec les Espoirs, qui conforte son statut de meilleur buteur dans l'histoire de cette catégorie. Le 3-0 était même tout proche avant la pause avec un cafouillage dans la surface islandaise qui aurait pu mieux se terminer.

Une deuxième période tranquille

Au retour des vestiaires, les Bleuets remettaient un nouveau coup d'accélérateur et se procuraient plusieurs occasions. Une frappe de Guendouzi, un bon débordement de Dagba, un numéro d'Ikoné dans la surface, les Islandais étaient au bord du gouffre. Mais ils alertaient quand mêle Lafont, vigilant sur son angle fermé (57e). La qualification semblait acquise pour les Bleuets, et Ripoll s'offrait un coaching copieux dès l'heure de jeu en faisant entrer Kolo Muani, Laurienté et Faivre.

Les Bleuets ralentissaient le rythme malgré le rafraîchissement de sa ligne offensive, se contentant de bien faire tourner le ballon et d'éviter les blessures malgré l'agressivité parfois limite des Islandais. Il n'y avait plus grand-chose à signaler jusqu'au coup de sifflet final. Le principal était fait avec la victoire et la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Ce sera face aux Pays-Bas le 31 mai prochain, à Budapest.