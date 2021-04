Manchester United : Bruno Fernandes lie son avenir... à celui de Paul Pogba

La suite après cette publicité

On le sait, Manchester United souhaite prolonger Bruno Fernandes (26 ans). Ravis de l'impact du milieu de terrain depuis son arrivée en janvier 2020 (24 réalisations en 46 apparitions en Premier League notamment), les Red Devils lui ont préparé un contrat largement revu à la hausse.

Ses émoluments seraient tout simplement doublés et il deviendrait l'un des sept joueurs les mieux payés du vestiaire mancunien (12 M€ annuels annoncés). Sur le principe, l'international lusitanien (27 sélections, 2 réalisations), ravi à Old Trafford, est évidemment partant.

Un signe fort de l'ambition de MU

Toutefois, selon les informations du Sun, le Portugais aurait posé une condition à sa prolongation. Ce dernier souhaiterait en effet que Paul Pogba (28 ans) prolonge lui aussi avec MU avant de s'engager lui-même. L'information peut surprendre, mais l'ancien pensionnaire du Sporting CP considère que son champion du monde 2018 de partenaire est indispensable à l'équipe pour aller chercher des titres à l'avenir.

Fernandes, véritable leader collectif, verrait cela comme un signe de l'ambition de son club. Et il attend qu'elle lui soit clairement démontrée grâce à ce dossier, mais aussi grâce aux intentions de l'état-major sur le prochain mercato. Et avec le prochain départ d'Ed Woodward, en charge de cette question, à la fin de la saison, il risque de devoir patienter. Et Pogba, sous contrat jusqu'en juin 2022, qu'en dira-t-il ?