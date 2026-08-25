OL : Paulo Fonseca veut marquer l’histoire contre Fenerbahçe

À l’approche du choc décisif de ce mercredi face au Fenerbahçe en barrages retour de Ligue des Champions, Paulo Fonseca ne cache pas son ambition. Ce mardi, l’ancien coach du LOSC a avoué qu’il voulait ramener l’OL dans une compétition que le club n’a plus disputée depuis six ans. Conscients de l’enjeu immense pour l’histoire récente des Gones comme pour leurs finances, le coach portugais et ses joueurs abordent ce rendez-vous avec une motivation maximale.

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Pour y arriver, Fonseca veut imposer son jeu comme il l’a expliqué en conférence de presse : «je sens le groupe très motivé pour gagner et marquer l’histoire du club. Mais on a aussi conscience de la grande qualité de l’adversaire et le mot d’ordre pour ce match doit être l’équilibre. On a beaucoup travaillé là-dessus, c’est très important. Ce sera un match ouvert, Fenerbahçe voudra gagner et ne vient pas ici pour défendre. Nous, on veut le ballon et avoir l’initiative. (…) C’est très important de connaître l’histoire et de la comprendre. Mais c’est loin maintenant, car ça fait six ans que le club n’est pas en Ligue des champions. Nous avons envie de marquer cette histoire, de revenir dans cette compétition et on est tous motivés pour ça.» Le ton est donné.