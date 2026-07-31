Inter Milan : l’étonnante métamorphose d’Andy Diouf qui a fait oublier Denzel Dumfries

Il y a un an, c’était le grand saut pour Andy Diouf. Après deux saisons au Racing Club de Lens, le milieu de terrain français quittait le club artésien pour 25 millions d’euros afin de rejoindre l’Inter Milan. Disputant 29 matches pour 4 buts avec le club lombard avec qui il a été sacré champion d’Italie et vainqueur de la Coupe d’Italie, le joueur formé à Rennes n’a pas vécu un exercice simple. Disputant seulement 2 des 15 premiers matches du club italien, il a dû attendre la fin d’année 2025 pour se montrer. Un rôle encore trop limité pour dévoiler ses qualités. Cependant, le coach Cristian Chivu lui a trouvé un rôle sur mesure qui lui a permis de voir son temps de jeu monter en flèche.

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Placé comme piston, principalement côté droit, le vice-champion olympique avec la France a pu prendre doucement une place dans le onze lombard en fin de saison. Alors que le départ de Denzel Dumfries vers le Real Madrid semblait boucler, l’Inter Milan a commencé à préparer l’avenir en le positionnant à ce poste. Une décision qui a porté ses fruits, car Andy Diouf joue davantage et se montre performant à l’Inter Milan. De quoi entrevoir un futur bien plus durable avec le club transalpin où son contrat court jusqu’en juin 2030. Et ce rôle pourrait perdurer puisque les Nerazzurri envisagent de poursuivre dans cette voie avec lui.

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Andy Diouf s’impose à droite

«J’ai cette idée un peu folle d’utiliser Andy Diouf comme piston, et par moments, en match, il a vraiment le courage qu’il faut pour dribbler ses adversaires. Il a changé le cours de certains matchs comme ça, par exemple contre Como. Il y aura des matchs où il sera utilisé au milieu de terrain, mais je le préfère en tant que latéral, il possède des caractéristiques qui nous font défaut», a notamment confié le coach Cristian Chivu. Preuve de cette confiance accrue en Andy Diouf à ce poste, l’Inter Milan n’a pas recruté de joueur pouvant évoluer comme piston droit et a plutôt densifié son milieu de terrain avec Aleksandar Stanković qui est arrivé du FC Bruges.

Les prestations d’Andy Diouf durant cette présaison confirment cela. Hier soir contre Karlsruhe, il a notamment inscrit un doublé lors d’une victoire 2-1. Le principal intéressé savourait après la partie : «j’ai un bon pressentiment, mais ce n’est que le début. Ce n’est que le premier match. Nous avons travaillé dur pendant cette période de préparation, chaque jour. Nous avançons étape par étape. Je me sens bien sur le terrain, mais je dois travailler dur, car ce n’est pas mon poste de prédilection. J’ai beaucoup parlé avec le coach à l’entraînement, maintenant on a le temps de travailler. Ce n’est pas facile, car c’est un nouveau poste, mais je fais de mon mieux et on verra.» Cela n’empêchera également pas de le voir au cours de la saison à son vrai poste de milieu de terrain, mais cette nouvelle faculté permet d’élargir sa palette. Dans un rôle totalement différent que celui dans lequel on l’attendait, Andy Diouf est en train de mettre tout le monde d’accord du côté de l’Inter Milan.