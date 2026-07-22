L’Argentine va porter plainte à tout-va après la Coupe du Monde 2026

Le retour en Argentine a eu un goût particulièrement amer. Battue par l’Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026, l’Albiceleste a vu son rêve de conserver son titre mondial s’envoler au terme d’un tournoi qui s’est achevé dans une atmosphère électrique. Si les hommes de Lionel Scaloni ont été accueillis avec reconnaissance par une partie de leurs supporters à leur retour au pays, la déception liée à cette défaite s’est rapidement mêlée à une immense colère face à tout ce qui a entouré leur parcours. Depuis plusieurs semaines déjà, les champions du monde sortants estimaient évoluer dans un climat hostile, alimenté par une succession de polémiques qui ont largement dépassé le cadre sportif. Après le coup de sifflet final, ce sentiment d’injustice n’a fait que grandir, au point de pousser les dirigeants de la fédération argentine à envisager une riposte d’une ampleur inédite.

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Tout au long de la compétition, l’Argentine s’est retrouvée au cœur d’innombrables controverses. Des altercations sur le terrain, des polémiques arbitrales, des accusations liées au comportement de certains joueurs, des critiques sur le style de jeu jugé trop rugueux lors de la finale, mais aussi une avalanche de publications virales ont nourri un climat extrêmement tendu. À cela se sont ajoutées les éternelles théories du complot autour de la FIFA. Alors que certains observateurs accusaient l’instance internationale d’avoir favorisé l’Albiceleste durant certaines rencontres, d’autres dénonçaient au contraire un traitement particulièrement sévère réservé aux Argentins lors des phases décisives. Les réseaux sociaux se sont transformés en un véritable champ de bataille numérique où rumeurs, montages, vidéos sorties de leur contexte et accusations sans fondement se sont multipliés, alimentant une campagne devenue incontrôlable selon les proches de la sélection.

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La grande chasse aux médias et aux influenceurs

Et en ce sens, d’après les informations de La Nacion, l’Association du Football Argentin prépare désormais une réponse judiciaire de grande ampleur. Les premiers éléments évoquent une vaste offensive pour diffamation visant la campagne de désinformation qui aurait ciblé les joueurs et la sélection pendant toute la Coupe du Monde 2026. Les potentielles procédures concerneraient notamment la diffusion de fausses accusations, l’utilisation d’images manipulées ou non vérifiées ainsi que des contenus publiés sans le moindre élément de preuve. Les responsables de l’AFA estimeraient que les limites ont été largement franchies durant le tournoi et souhaiteraient désormais obtenir réparation devant les tribunaux. Une équipe d’avocats travaillerait déjà à rassembler un dossier particulièrement solide afin d’étayer les futures actions en justice.

Toujours selon le quotidien argentin, la fédération entendrait mener cette bataille sans distinction de notoriété. Les grands médias pourraient être concernés, tout comme les comptes influents présents sur X, Instagram, TikTok et d’autres plateformes numériques. Plus surprenant encore, des utilisateurs disposant d’une audience beaucoup plus modeste pourraient également être visés s’ils ont participé à la diffusion des contenus considérés comme diffamatoires. Les juristes mandatés par l’AFA collecteraient actuellement des captures d’écran, des publications, des vidéos ainsi que l’ensemble des documents susceptibles de servir de preuves devant la justice. De nouveaux développements sont attendus dans les prochains jours, alors que l’instance argentine semble déterminée à défendre son image et celle de ses internationaux après un Mondial qui laisse autant de frustrations sportives que de profondes cicatrices médiatiques.