OM : la réponse déroutante d'Igor Tudor face aux critiques actuelles

Cruciaux. Voici comment définir les prochains jours de l'Olympique de Marseille. Opposés à Tottenham, mardi prochain à 21 heures, les coéquipiers de Dimitri Payet joueront, en effet, leur avenir en Ligue des Champions. Avant cela, les hommes d'Igor Tudor, défaits à quatre reprises lors de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues, tenteront, ce samedi à 21 heures, de retrouver le chemin de la victoire en terres alsaciennes. Face à Strasbourg, seizième de Ligue 1, l'OM se doit donc de trouver les ressources nécessaires pour espérer se rapprocher du podium. Une confrontation déterminante que Jonathan Clauss, présent en conférence de presse, n'a d'ailleurs pas hésité à qualifier ce match de «finale».

Devant les journalistes, le joueur formé au Racing, conscient lui aussi de traverser une période moins faste, est ensuite revenu plus précisément sur les difficultés actuelles du club olympien. «C’est dur de l’expliquer, on fait les choses moins bien, on est un peu plus touchés physiquement, c’est le cas pour toutes les équipes, donc on doit s’accrocher, on doit être fort collectivement, on ne doit pas commencer à se disperser dans le groupe, il faut qu’on en mette tous un peu plus mais on va trouver la solution ensemble», a ainsi assuré l'ancien piston du RC Lens avant d'afficher sa détermination à retrouver une dynamique positive. «On est attendu à chaque match, on est dans l’obligation et le devoir quand on porte cet écusson-là de résultats, de victoires, de place importante au classement. Quand on a un enchaînement négatif, c’est normal qu’il y ait cette pression des supporters, on doit repartir de l’avant, que les choses redeviennent comme il y a un mois et demi, c’est comme ça qu’on pense et qu’on réagit, on est confiant et on sait ce qu’il nous reste à faire».

Igor Tudor est satisfait du contenu !

Lui succédant au micro d'une (visio)conférence de presse, Igor Tudor a lui aussi reconnu, non sans ironie, la mauvaise passe des Phocéens. «Pour faire une blague, c’est juste un petit détail, le fait qu’on perde. C’est vrai que j’en ai parlé avec les joueurs. On joue bien mais on perd les matches, ce n’est pas normal, on doit faire mieux, trouver ces petits détails. Chacun doit mettre cette petite chose en plus pour avoir des résultats positifs. Chacun doit tirer plus vers le haut et faire encore mieux. On demande plus sur le terrain. Faire une bonne performance sans résultat, ce n'est pas suffisant, bien sûr», a tout d'abord déclaré le tacticien croate avant de répondre, avec fermeté, aux critiques actuelles.

«Il faut faire une analyse match après match, la défaite à Lens n’était pas méritée, ils ont cadré qu’une seule fois, le dernier match on a couru 117 km, le match d’avant 120 kilomètres, ce sont des chiffres de haut niveau. On a fait des bons matchs du point de vue de la prestation. On a vraiment bien travaillé au niveau de la course, avec ou sans ballon. La prestation des deux derniers matchs m’a plus plu que les deux derniers mois mais après les points restent le plus important». Les critiques ? «Ça fait partie du foot, quand on gagne on est les plus forts, quand on perd, on est les plus nuls. J’entraîne toujours de la même manière, je n’ai pas changé ma façon de faire entre le moment où j’étais au-dessus de tout le monde et maintenant où je suis derrière tout le monde. Je le répète, les deux derniers matchs qu'on a perdus étaient nos meilleures prestations depuis deux mois». Relancé sur sa communication pour le moins surprenante au regard des résultats actuels de l'OM, Tudor n'a alors pas hésité à préciser le fond de sa pensée.

«J’ai déjà répondu à votre question mais je peux répondre encore une fois. Dans le foot, le coach se concentre juste sur les prestations, le reste ce sont des détails de chacun et c’est donc la façon dont on est bon ou non avec le ballon qui m’intéresse mais parfois ça ne suffit pas pour avoir des résultats positifs. Si je te dis que sur les derniers matchs, on a couru 120 et 117km au lieu de 110 ou 108, ça montre qu’on est plus fort et plus intense. Sur ces deux dernières défaites, je vous rappelle que Lens est deuxième du championnat et que Francfort a remporté la Ligue Europa la saison passée. Je respecte votre travail de journalistes. Je sais que quand les résultats ne sont pas là, on cherche les coupables mais le rôle de l’entraîneur est de se baser sur les choses concrètes». Le message est clair. Pas sûr que les fans marseillais s'en contentent pour autant.

